报价部分
货币 / DNL
回到股票

DNL: WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund

40.39 USD 0.21 (0.52%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DNL汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点40.29和高点40.42进行交易。

关注WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DNL新闻

常见问题解答

DNL股票今天的价格是多少？

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund股票今天的定价为40.39。它在0.52%范围内交易，昨天的收盘价为40.18，交易量达到40。DNL的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund目前的价值为40.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.38%和USD。实时查看图表以跟踪DNL走势。

如何购买DNL股票？

您可以以40.39的当前价格购买WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund股票。订单通常设置在40.39或40.69附近，而40和0.17%显示市场活动。立即关注DNL的实时图表更新。

如何投资DNL股票？

投资WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund需要考虑年度范围31.70 - 41.10和当前价格40.39。许多人在以40.39或40.69下订单之前，会比较5.07%和。实时查看DNL价格图表，了解每日变化。

ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP的最高价格是41.10。在31.70 - 41.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund的绩效。

ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP股票的最低价格是多少？

ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP（DNL）的最低价格为31.70。将其与当前的40.39和31.70 - 41.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DNL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DNL股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.18和2.38%中可见。

日范围
40.29 40.42
年范围
31.70 41.10
前一天收盘价
40.18
开盘价
40.32
卖价
40.39
买价
40.69
最低价
40.29
最高价
40.42
交易量
40
日变化
0.52%
月变化
5.07%
6个月变化
13.07%
年变化
2.38%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8