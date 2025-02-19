クォートセクション
通貨 / DNL
DNL: WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund

40.39 USD 0.21 (0.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DNLの今日の為替レートは、0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり40.29の安値と40.42の高値で取引されました。

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DNL株の現在の価格は？

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundの株価は本日40.39です。0.52%内で取引され、前日の終値は40.18、取引量は40に達しました。DNLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundの現在の価格は40.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.38%やUSDにも注目します。DNLの動きはライブチャートで確認できます。

DNL株を買う方法は？

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundの株は現在40.39で購入可能です。注文は通常40.39または40.69付近で行われ、40や0.17%が市場の動きを示します。DNLの最新情報はライブチャートで確認できます。

DNL株に投資する方法は？

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundへの投資では、年間の値幅31.70 - 41.10と現在の40.39を考慮します。注文は多くの場合40.39や40.69で行われる前に、5.07%や13.07%と比較されます。DNLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ESTERLINE TECHNOLOGIES CORPの株の最高値は？

ESTERLINE TECHNOLOGIES CORPの過去1年の最高値は41.10でした。31.70 - 41.10内で株価は大きく変動し、40.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ESTERLINE TECHNOLOGIES CORPの株の最低値は？

ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP(DNL)の年間最安値は31.70でした。現在の40.39や31.70 - 41.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DNLの動きはライブチャートで確認できます。

DNLの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.18、2.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
40.29 40.42
1年のレンジ
31.70 41.10
以前の終値
40.18
始値
40.32
買値
40.39
買値
40.69
安値
40.29
高値
40.42
出来高
40
1日の変化
0.52%
1ヶ月の変化
5.07%
6ヶ月の変化
13.07%
1年の変化
2.38%
