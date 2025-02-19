- 概要
DNL: WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund
DNLの今日の為替レートは、0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり40.29の安値と40.42の高値で取引されました。
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DNL News
よくあるご質問
DNL株の現在の価格は？
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundの株価は本日40.39です。0.52%内で取引され、前日の終値は40.18、取引量は40に達しました。DNLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundの現在の価格は40.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.38%やUSDにも注目します。DNLの動きはライブチャートで確認できます。
DNL株を買う方法は？
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundの株は現在40.39で購入可能です。注文は通常40.39または40.69付近で行われ、40や0.17%が市場の動きを示します。DNLの最新情報はライブチャートで確認できます。
DNL株に投資する方法は？
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundへの投資では、年間の値幅31.70 - 41.10と現在の40.39を考慮します。注文は多くの場合40.39や40.69で行われる前に、5.07%や13.07%と比較されます。DNLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORPの株の最高値は？
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORPの過去1年の最高値は41.10でした。31.70 - 41.10内で株価は大きく変動し、40.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORPの株の最低値は？
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP(DNL)の年間最安値は31.70でした。現在の40.39や31.70 - 41.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DNLの動きはライブチャートで確認できます。
DNLの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.18、2.38%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 40.18
- 始値
- 40.32
- 買値
- 40.39
- 買値
- 40.69
- 安値
- 40.29
- 高値
- 40.42
- 出来高
- 40
- 1日の変化
- 0.52%
- 1ヶ月の変化
- 5.07%
- 6ヶ月の変化
- 13.07%
- 1年の変化
- 2.38%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8