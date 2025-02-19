CotizacionesSecciones
DNL: WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund

40.39 USD 0.21 (0.52%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DNL de hoy ha cambiado un 0.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.29, mientras que el máximo ha alcanzado 40.42.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DNL hoy?

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund (DNL) se evalúa hoy en 40.39. El instrumento se negocia dentro de 0.52%; el cierre de ayer ha sido 40.18 y el volumen comercial ha alcanzado 40. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DNL en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund?

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund se evalúa actualmente en 40.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.38% y USD. Monitoree los movimientos de DNL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DNL?

Puede comprar acciones de WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund (DNL) al precio actual de 40.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 40.39 o 40.69, mientras que 40 y 0.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DNL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DNL?

Invertir en WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund implica tener en cuenta el rango anual 31.70 - 41.10 y el precio actual 40.39. Muchos comparan 5.07% y 13.07% antes de colocar órdenes en 40.39 o 40.69. Estudie los cambios diarios de precios de DNL en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?

El precio más alto de ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) en el último año ha sido 41.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.70 - 41.10, una comparación con 40.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?

El precio más bajo de ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) para el año ha sido 31.70. La comparación con los actuales 40.39 y 31.70 - 41.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DNL en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DNL?

En el pasado, WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 40.18 y 2.38% después de las acciones corporativas.

Rango diario
40.29 40.42
Rango anual
31.70 41.10
Cierres anteriores
40.18
Open
40.32
Bid
40.39
Ask
40.69
Low
40.29
High
40.42
Volumen
40
Cambio diario
0.52%
Cambio mensual
5.07%
Cambio a 6 meses
13.07%
Cambio anual
2.38%
