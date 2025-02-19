QuotazioniSezioni
DNL: WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund

40.18 USD 0.24 (0.60%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DNL ha avuto una variazione del 0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.16 e ad un massimo di 40.28.

Segui le dinamiche di WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DNL oggi?

Oggi le azioni WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund sono prezzate a 40.18. Viene scambiato all'interno di 0.60%, la chiusura di ieri è stata 39.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 77. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DNL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund pagano dividendi?

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund è attualmente valutato a 40.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DNL.

Come acquistare azioni DNL?

Puoi acquistare azioni WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund al prezzo attuale di 40.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.18 o 40.48, mentre 77 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DNL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DNL?

Investire in WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund implica considerare l'intervallo annuale 31.70 - 41.10 e il prezzo attuale 40.18. Molti confrontano 4.53% e 12.49% prima di effettuare ordini su 40.18 o 40.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DNL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?

Il prezzo massimo di ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP nell'ultimo anno è stato 41.10. All'interno di 31.70 - 41.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?

Il prezzo più basso di ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) nel corso dell'anno è stato 31.70. Confrontandolo con gli attuali 40.18 e 31.70 - 41.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DNL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DNL?

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.94 e 1.85%.

Intervallo Giornaliero
40.16 40.28
Intervallo Annuale
31.70 41.10
Chiusura Precedente
39.94
Apertura
40.26
Bid
40.18
Ask
40.48
Minimo
40.16
Massimo
40.28
Volume
77
Variazione giornaliera
0.60%
Variazione Mensile
4.53%
Variazione Semestrale
12.49%
Variazione Annuale
1.85%
