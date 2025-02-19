- Panoramica
DNL: WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund
Il tasso di cambio DNL ha avuto una variazione del 0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.16 e ad un massimo di 40.28.
Segui le dinamiche di WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DNL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DNL oggi?
Oggi le azioni WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund sono prezzate a 40.18. Viene scambiato all'interno di 0.60%, la chiusura di ieri è stata 39.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 77. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DNL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund pagano dividendi?
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund è attualmente valutato a 40.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DNL.
Come acquistare azioni DNL?
Puoi acquistare azioni WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund al prezzo attuale di 40.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.18 o 40.48, mentre 77 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DNL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DNL?
Investire in WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund implica considerare l'intervallo annuale 31.70 - 41.10 e il prezzo attuale 40.18. Molti confrontano 4.53% e 12.49% prima di effettuare ordini su 40.18 o 40.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DNL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?
Il prezzo massimo di ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP nell'ultimo anno è stato 41.10. All'interno di 31.70 - 41.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?
Il prezzo più basso di ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) nel corso dell'anno è stato 31.70. Confrontandolo con gli attuali 40.18 e 31.70 - 41.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DNL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DNL?
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.94 e 1.85%.
- Chiusura Precedente
- 39.94
- Apertura
- 40.26
- Bid
- 40.18
- Ask
- 40.48
- Minimo
- 40.16
- Massimo
- 40.28
- Volume
- 77
- Variazione giornaliera
- 0.60%
- Variazione Mensile
- 4.53%
- Variazione Semestrale
- 12.49%
- Variazione Annuale
- 1.85%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8