- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DLN: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
A taxa do DLN para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 86.48 e o mais alto foi 86.74.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DLN Notícias
- DLN: U.S. Large-Cap Dividend Payers May Offer Less Volatility, Technical Upside
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should WisdomTree U.S. LargeCap Dividend ETF (DLN) Be on Your Investing Radar?
- Is WisdomTree U.S. LargeCap Dividend ETF (DLN) a Strong ETF Right Now?
- FTSE 100 today: Index flat, pound gains; mixed U.K. earnings keep markets in check
- Derwent London shares down as flat earnings miss forecasts, guidance reaffirmed
- Derwent London executive director to retire in March 2026
- Grainger appoints Simon Fraser as chair designate
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- JP Morgan sees London office market recovery with rising rents
- DLN: The Case For Dividend Investing Now (NYSEARCA:DLN)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Mostly Dead: The Twilight Of Price Over Volume
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Derwent London secures £250m through 7-year bond offering
- Citi upgrades Derwent London to "buy," sees 48% upside on rental strength
- Undercovered ETFs: Income, Argentina, AI, Gold +
- DURA: Still Uncompelling Compared To Peers (BATS:DURA)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- DLN ETF: Sudden Dividend Alpha Amid Volatile Markets
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DLN hoje?
Hoje WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) está avaliado em 86.60. O instrumento é negociado dentro de -0.14%, o fechamento de ontem foi 86.72, e o volume de negociação atingiu 65. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DLN em tempo real.
As ações de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund está avaliado em 86.60. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.67% e USD. Monitore os movimentos de DLN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DLN?
Você pode comprar ações de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) pelo preço atual 86.60. Ordens geralmente são executadas perto de 86.60 ou 86.90, enquanto 65 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DLN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DLN?
Investir em WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund envolve considerar a faixa anual 69.57 - 87.08 e o preço atual 86.60. Muitos comparam 1.95% e 9.66% antes de enviar ordens em 86.60 ou 86.90. Estude as mudanças diárias de preço de DLN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?
O maior preço de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) no último ano foi 87.08. As ações oscilaram bastante dentro de 69.57 - 87.08, e a comparação com 86.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?
O menor preço de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) no ano foi 69.57. A comparação com o preço atual 86.60 e 69.57 - 87.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DLN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DLN?
No passado WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 86.72 e 10.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 86.72
- Open
- 86.58
- Bid
- 86.60
- Ask
- 86.90
- Low
- 86.48
- High
- 86.74
- Volume
- 65
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- 1.95%
- Mudança de 6 meses
- 9.66%
- Mudança anual
- 10.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8