DLN: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

86.60 USD 0.12 (0.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DLN para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 86.48 e o mais alto foi 86.74.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DLN hoje?

Hoje WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) está avaliado em 86.60. O instrumento é negociado dentro de -0.14%, o fechamento de ontem foi 86.72, e o volume de negociação atingiu 65. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DLN em tempo real.

As ações de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund pagam dividendos?

Atualmente WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund está avaliado em 86.60. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.67% e USD. Monitore os movimentos de DLN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DLN?

Você pode comprar ações de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) pelo preço atual 86.60. Ordens geralmente são executadas perto de 86.60 ou 86.90, enquanto 65 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DLN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DLN?

Investir em WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund envolve considerar a faixa anual 69.57 - 87.08 e o preço atual 86.60. Muitos comparam 1.95% e 9.66% antes de enviar ordens em 86.60 ou 86.90. Estude as mudanças diárias de preço de DLN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?

O maior preço de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) no último ano foi 87.08. As ações oscilaram bastante dentro de 69.57 - 87.08, e a comparação com 86.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?

O menor preço de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) no ano foi 69.57. A comparação com o preço atual 86.60 e 69.57 - 87.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DLN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DLN?

No passado WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 86.72 e 10.67% após os eventos corporativos.

Faixa diária
86.48 86.74
Faixa anual
69.57 87.08
Fechamento anterior
86.72
Open
86.58
Bid
86.60
Ask
86.90
Low
86.48
High
86.74
Volume
65
Mudança diária
-0.14%
Mudança mensal
1.95%
Mudança de 6 meses
9.66%
Mudança anual
10.67%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8