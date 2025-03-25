クォートセクション
通貨 / DLN
DLN: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

86.60 USD 0.12 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DLNの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり86.48の安値と86.74の高値で取引されました。

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DLN株の現在の価格は？

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの株価は本日86.60です。-0.14%内で取引され、前日の終値は86.72、取引量は65に達しました。DLNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの現在の価格は86.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.67%やUSDにも注目します。DLNの動きはライブチャートで確認できます。

DLN株を買う方法は？

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの株は現在86.60で購入可能です。注文は通常86.60または86.90付近で行われ、65や0.02%が市場の動きを示します。DLNの最新情報はライブチャートで確認できます。

DLN株に投資する方法は？

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundへの投資では、年間の値幅69.57 - 87.08と現在の86.60を考慮します。注文は多くの場合86.60や86.90で行われる前に、1.95%や9.66%と比較されます。DLNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの株の最高値は？

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの過去1年の最高値は87.08でした。69.57 - 87.08内で株価は大きく変動し、86.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの株の最低値は？

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund(DLN)の年間最安値は69.57でした。現在の86.60や69.57 - 87.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DLNの動きはライブチャートで確認できます。

DLNの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、86.72、10.67%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
86.48 86.74
1年のレンジ
69.57 87.08
以前の終値
86.72
始値
86.58
買値
86.60
買値
86.90
安値
86.48
高値
86.74
出来高
65
1日の変化
-0.14%
1ヶ月の変化
1.95%
6ヶ月の変化
9.66%
1年の変化
10.67%
