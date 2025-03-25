- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DLN: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
DLNの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり86.48の安値と86.74の高値で取引されました。
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DLN News
- DLN: U.S. Large-Cap Dividend Payers May Offer Less Volatility, Technical Upside
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should WisdomTree U.S. LargeCap Dividend ETF (DLN) Be on Your Investing Radar?
- Is WisdomTree U.S. LargeCap Dividend ETF (DLN) a Strong ETF Right Now?
- FTSE 100 today: Index flat, pound gains; mixed U.K. earnings keep markets in check
- Derwent London shares down as flat earnings miss forecasts, guidance reaffirmed
- Derwent London executive director to retire in March 2026
- Grainger appoints Simon Fraser as chair designate
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- JP Morgan sees London office market recovery with rising rents
- DLN: The Case For Dividend Investing Now (NYSEARCA:DLN)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Mostly Dead: The Twilight Of Price Over Volume
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Derwent London secures £250m through 7-year bond offering
- Citi upgrades Derwent London to "buy," sees 48% upside on rental strength
- Undercovered ETFs: Income, Argentina, AI, Gold +
- DURA: Still Uncompelling Compared To Peers (BATS:DURA)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- DLN ETF: Sudden Dividend Alpha Amid Volatile Markets
よくあるご質問
DLN株の現在の価格は？
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの株価は本日86.60です。-0.14%内で取引され、前日の終値は86.72、取引量は65に達しました。DLNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの現在の価格は86.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.67%やUSDにも注目します。DLNの動きはライブチャートで確認できます。
DLN株を買う方法は？
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの株は現在86.60で購入可能です。注文は通常86.60または86.90付近で行われ、65や0.02%が市場の動きを示します。DLNの最新情報はライブチャートで確認できます。
DLN株に投資する方法は？
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundへの投資では、年間の値幅69.57 - 87.08と現在の86.60を考慮します。注文は多くの場合86.60や86.90で行われる前に、1.95%や9.66%と比較されます。DLNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの株の最高値は？
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの過去1年の最高値は87.08でした。69.57 - 87.08内で株価は大きく変動し、86.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundの株の最低値は？
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund(DLN)の年間最安値は69.57でした。現在の86.60や69.57 - 87.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DLNの動きはライブチャートで確認できます。
DLNの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、86.72、10.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 86.72
- 始値
- 86.58
- 買値
- 86.60
- 買値
- 86.90
- 安値
- 86.48
- 高値
- 86.74
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- -0.14%
- 1ヶ月の変化
- 1.95%
- 6ヶ月の変化
- 9.66%
- 1年の変化
- 10.67%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8