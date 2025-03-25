- Panorámica
DLN: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
El tipo de cambio de DLN de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 86.48, mientras que el máximo ha alcanzado 86.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DLN News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DLN hoy?
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) se evalúa hoy en 86.60. El instrumento se negocia dentro de -0.14%; el cierre de ayer ha sido 86.72 y el volumen comercial ha alcanzado 65. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DLN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund se evalúa actualmente en 86.60. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.67% y USD. Monitoree los movimientos de DLN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DLN?
Puede comprar acciones de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) al precio actual de 86.60. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 86.60 o 86.90, mientras que 65 y 0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DLN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DLN?
Invertir en WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund implica tener en cuenta el rango anual 69.57 - 87.08 y el precio actual 86.60. Muchos comparan 1.95% y 9.66% antes de colocar órdenes en 86.60 o 86.90. Estudie los cambios diarios de precios de DLN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?
El precio más alto de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) en el último año ha sido 87.08. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 69.57 - 87.08, una comparación con 86.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?
El precio más bajo de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) para el año ha sido 69.57. La comparación con los actuales 86.60 y 69.57 - 87.08 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DLN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DLN?
En el pasado, WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 86.72 y 10.67% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 86.72
- Open
- 86.58
- Bid
- 86.60
- Ask
- 86.90
- Low
- 86.48
- High
- 86.74
- Volumen
- 65
- Cambio diario
- -0.14%
- Cambio mensual
- 1.95%
- Cambio a 6 meses
- 9.66%
- Cambio anual
- 10.67%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8