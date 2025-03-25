QuotazioniSezioni
DLN: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

86.72 USD 0.06 (0.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DLN ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 86.42 e ad un massimo di 86.83.

Segui le dinamiche di WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DLN oggi?

Oggi le azioni WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund sono prezzate a 86.72. Viene scambiato all'interno di 0.07%, la chiusura di ieri è stata 86.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 304. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DLN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund pagano dividendi?

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund è attualmente valutato a 86.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.82% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DLN.

Come acquistare azioni DLN?

Puoi acquistare azioni WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund al prezzo attuale di 86.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 86.72 o 87.02, mentre 304 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DLN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DLN?

Investire in WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund implica considerare l'intervallo annuale 69.57 - 87.08 e il prezzo attuale 86.72. Molti confrontano 2.10% e 9.81% prima di effettuare ordini su 86.72 o 87.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DLN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund nell'ultimo anno è stato 87.08. All'interno di 69.57 - 87.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 86.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) nel corso dell'anno è stato 69.57. Confrontandolo con gli attuali 86.72 e 69.57 - 87.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DLN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DLN?

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 86.66 e 10.82%.

Intervallo Giornaliero
86.42 86.83
Intervallo Annuale
69.57 87.08
Chiusura Precedente
86.66
Apertura
86.82
Bid
86.72
Ask
87.02
Minimo
86.42
Massimo
86.83
Volume
304
Variazione giornaliera
0.07%
Variazione Mensile
2.10%
Variazione Semestrale
9.81%
Variazione Annuale
10.82%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8