DLN: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
Der Wechselkurs von DLN hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.48 bis zu einem Hoch von 86.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DLN News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DLN heute?
Die Aktie von WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) notiert heute bei 86.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.30% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 86.72 und das Handelsvolumen erreichte 197. Das Live-Chart von DLN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DLN Dividenden?
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund wird derzeit mit 86.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DLN zu verfolgen.
Wie kaufe ich DLN-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) zum aktuellen Kurs von 86.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 86.98 oder 87.28 platziert, während 197 und 0.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DLN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DLN-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund müssen die jährliche Spanne 69.57 - 87.08 und der aktuelle Kurs 86.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.40% und 10.14%, bevor sie Orders zu 86.98 oder 87.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DLN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) im vergangenen Jahr lag bei 87.08. Innerhalb von 69.57 - 87.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 86.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) im Laufe des Jahres betrug 69.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 86.98 und der Spanne 69.57 - 87.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DLN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DLN statt?
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 86.72 und 11.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.72
- Eröffnung
- 86.67
- Bid
- 86.98
- Ask
- 87.28
- Tief
- 86.48
- Hoch
- 86.99
- Volumen
- 197
- Tagesänderung
- 0.30%
- Monatsänderung
- 2.40%
- 6-Monatsänderung
- 10.14%
- Jahresänderung
- 11.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8