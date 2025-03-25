- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DLN: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
Le taux de change de DLN a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 86.42 et à un maximum de 86.83.
Suivez la dynamique WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DLN Nouvelles
- DLN: U.S. Large-Cap Dividend Payers May Offer Less Volatility, Technical Upside
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should WisdomTree U.S. LargeCap Dividend ETF (DLN) Be on Your Investing Radar?
- Is WisdomTree U.S. LargeCap Dividend ETF (DLN) a Strong ETF Right Now?
- FTSE 100 today: Index flat, pound gains; mixed U.K. earnings keep markets in check
- Derwent London shares down as flat earnings miss forecasts, guidance reaffirmed
- Derwent London executive director to retire in March 2026
- Grainger appoints Simon Fraser as chair designate
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- JP Morgan sees London office market recovery with rising rents
- DLN: The Case For Dividend Investing Now (NYSEARCA:DLN)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Mostly Dead: The Twilight Of Price Over Volume
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Derwent London secures £250m through 7-year bond offering
- Citi upgrades Derwent London to "buy," sees 48% upside on rental strength
- Undercovered ETFs: Income, Argentina, AI, Gold +
- DURA: Still Uncompelling Compared To Peers (BATS:DURA)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- DLN ETF: Sudden Dividend Alpha Amid Volatile Markets
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DLN aujourd'hui ?
L'action WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund est cotée à 86.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.07%, a clôturé hier à 86.66 et son volume d'échange a atteint 304. Le graphique en temps réel du cours de DLN présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund est actuellement valorisé à 86.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.82% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DLN.
Comment acheter des actions DLN ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund au cours actuel de 86.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 86.72 ou de 87.02, le 304 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DLN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DLN ?
Investir dans WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 69.57 - 87.08 et le prix actuel 86.72. Beaucoup comparent 2.10% et 9.81% avant de passer des ordres à 86.72 ou 87.02. Consultez le graphique du cours de DLN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund l'année dernière était 87.08. Au cours de 69.57 - 87.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 86.66 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) sur l'année a été 69.57. Sa comparaison avec 86.72 et 69.57 - 87.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DLN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DLN a-t-elle été divisée ?
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 86.66 et 10.82% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 86.66
- Ouverture
- 86.82
- Bid
- 86.72
- Ask
- 87.02
- Plus Bas
- 86.42
- Plus Haut
- 86.83
- Volume
- 304
- Changement quotidien
- 0.07%
- Changement Mensuel
- 2.10%
- Changement à 6 Mois
- 9.81%
- Changement Annuel
- 10.82%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8