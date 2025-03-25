CotationsSections
Devises / DLN
DLN: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

86.72 USD 0.06 (0.07%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DLN a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 86.42 et à un maximum de 86.83.

Suivez la dynamique WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DLN aujourd'hui ?

L'action WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund est cotée à 86.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.07%, a clôturé hier à 86.66 et son volume d'échange a atteint 304. Le graphique en temps réel du cours de DLN présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund est actuellement valorisé à 86.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.82% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DLN.

Comment acheter des actions DLN ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund au cours actuel de 86.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 86.72 ou de 87.02, le 304 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DLN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DLN ?

Investir dans WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 69.57 - 87.08 et le prix actuel 86.72. Beaucoup comparent 2.10% et 9.81% avant de passer des ordres à 86.72 ou 87.02. Consultez le graphique du cours de DLN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund l'année dernière était 87.08. Au cours de 69.57 - 87.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 86.66 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) sur l'année a été 69.57. Sa comparaison avec 86.72 et 69.57 - 87.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DLN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DLN a-t-elle été divisée ?

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 86.66 et 10.82% après les opérations sur titres.

Range quotidien
86.42 86.83
Range Annuel
69.57 87.08
Clôture Précédente
86.66
Ouverture
86.82
Bid
86.72
Ask
87.02
Plus Bas
86.42
Plus Haut
86.83
Volume
304
Changement quotidien
0.07%
Changement Mensuel
2.10%
Changement à 6 Mois
9.81%
Changement Annuel
10.82%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8