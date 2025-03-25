КотировкиРазделы
DLN: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

86.72 USD 0.06 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DLN за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.42, а максимальная — 86.83.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DLN сегодня?

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) сегодня оценивается на уровне 86.72. Инструмент торгуется в пределах 0.07%, вчерашнее закрытие составило 86.66, а торговый объем достиг 304. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund в настоящее время оценивается в 86.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.82% и USD. Отслеживайте движения DLN на графике в реальном времени.

Как купить акции DLN?

Вы можете купить акции WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) по текущей цене 86.72. Ордера обычно размещаются около 86.72 или 87.02, тогда как 304 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DLN?

Инвестирование в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 69.57 - 87.08 и текущей цены 86.72. Многие сравнивают 2.10% и 9.81% перед размещением ордеров на 86.72 или 87.02. Изучайте ежедневные изменения цены DLN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?

Самая высокая цена WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) за последний год составила 87.08. Акции заметно колебались в пределах 69.57 - 87.08, сравнение с 86.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?

Самая низкая цена WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) за год составила 69.57. Сравнение с текущими 86.72 и 69.57 - 87.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DLN?

В прошлом WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 86.66 и 10.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
86.42 86.83
Годовой диапазон
69.57 87.08
Предыдущее закрытие
86.66
Open
86.82
Bid
86.72
Ask
87.02
Low
86.42
High
86.83
Объем
304
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
2.10%
6-месячное изменение
9.81%
Годовое изменение
10.82%
