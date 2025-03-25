- Обзор рынка
DLN: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
Курс DLN за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.42, а максимальная — 86.83.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DLN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DLN сегодня?
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) сегодня оценивается на уровне 86.72. Инструмент торгуется в пределах 0.07%, вчерашнее закрытие составило 86.66, а торговый объем достиг 304. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund в настоящее время оценивается в 86.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.82% и USD. Отслеживайте движения DLN на графике в реальном времени.
Как купить акции DLN?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) по текущей цене 86.72. Ордера обычно размещаются около 86.72 или 87.02, тогда как 304 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DLN?
Инвестирование в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 69.57 - 87.08 и текущей цены 86.72. Многие сравнивают 2.10% и 9.81% перед размещением ордеров на 86.72 или 87.02. Изучайте ежедневные изменения цены DLN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) за последний год составила 87.08. Акции заметно колебались в пределах 69.57 - 87.08, сравнение с 86.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) за год составила 69.57. Сравнение с текущими 86.72 и 69.57 - 87.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DLN?
В прошлом WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 86.66 и 10.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 86.66
- Open
- 86.82
- Bid
- 86.72
- Ask
- 87.02
- Low
- 86.42
- High
- 86.83
- Объем
- 304
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 2.10%
- 6-месячное изменение
- 9.81%
- Годовое изменение
- 10.82%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8