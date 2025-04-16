CotaçõesSeções
DIVS: SmartETFs Dividend Builder ETF

30.76 USD 0.12 (0.39%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DIVS para hoje mudou para 0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.76 e o mais alto foi 30.80.

Veja a dinâmica do par de moedas SmartETFs Dividend Builder ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DIVS Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DIVS hoje?

Hoje SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) está avaliado em 30.76. O instrumento é negociado dentro de 0.39%, o fechamento de ontem foi 30.64, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DIVS em tempo real.

As ações de SmartETFs Dividend Builder ETF pagam dividendos?

Atualmente SmartETFs Dividend Builder ETF está avaliado em 30.76. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.33% e USD. Monitore os movimentos de DIVS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DIVS?

Você pode comprar ações de SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) pelo preço atual 30.76. Ordens geralmente são executadas perto de 30.76 ou 31.06, enquanto 3 e -0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DIVS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DIVS?

Investir em SmartETFs Dividend Builder ETF envolve considerar a faixa anual 26.47 - 31.40 e o preço atual 30.76. Muitos comparam 0.29% e 5.96% antes de enviar ordens em 30.76 ou 31.06. Estude as mudanças diárias de preço de DIVS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SmartETFs Dividend Builder ETF?

O maior preço de SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) no último ano foi 31.40. As ações oscilaram bastante dentro de 26.47 - 31.40, e a comparação com 30.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SmartETFs Dividend Builder ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SmartETFs Dividend Builder ETF?

O menor preço de SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) no ano foi 26.47. A comparação com o preço atual 30.76 e 26.47 - 31.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DIVS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DIVS?

No passado SmartETFs Dividend Builder ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.64 e 2.33% após os eventos corporativos.

Faixa diária
30.76 30.80
Faixa anual
26.47 31.40
Fechamento anterior
30.64
Open
30.80
Bid
30.76
Ask
31.06
Low
30.76
High
30.80
Volume
3
Mudança diária
0.39%
Mudança mensal
0.29%
Mudança de 6 meses
5.96%
Mudança anual
2.33%
