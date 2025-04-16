- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DIVS: SmartETFs Dividend Builder ETF
DIVSの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり30.76の安値と30.80の高値で取引されました。
SmartETFs Dividend Builder ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVS News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- 5 Trends To Watch As U.S. Stocks Hit A New High
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tracking Strong Dividend Increase Trends Amid Macro Uncertainty
- Markets Weigh Middle East Risk After U.S. Strikes Iran
- 3 Charts I Am Thinking About
- Why The Iran Situation Is A Valuable Lesson
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Global Leading Indicators, May 2025 - Stabilising?
- Why The World's Economic Forecasters Aren't Panicking Over Tariff Wars
- The Cost Of Resilience In A More Fragmented World
- Gauging The Fear Factor: From Volatility Peaks To Equity Returns
- Navigating The New Tariff Landscape
よくあるご質問
DIVS株の現在の価格は？
SmartETFs Dividend Builder ETFの株価は本日30.76です。0.39%内で取引され、前日の終値は30.64、取引量は3に達しました。DIVSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SmartETFs Dividend Builder ETFの株は配当を出しますか？
SmartETFs Dividend Builder ETFの現在の価格は30.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.33%やUSDにも注目します。DIVSの動きはライブチャートで確認できます。
DIVS株を買う方法は？
SmartETFs Dividend Builder ETFの株は現在30.76で購入可能です。注文は通常30.76または31.06付近で行われ、3や-0.13%が市場の動きを示します。DIVSの最新情報はライブチャートで確認できます。
DIVS株に投資する方法は？
SmartETFs Dividend Builder ETFへの投資では、年間の値幅26.47 - 31.40と現在の30.76を考慮します。注文は多くの場合30.76や31.06で行われる前に、0.29%や5.96%と比較されます。DIVSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SmartETFs Dividend Builder ETFの株の最高値は？
SmartETFs Dividend Builder ETFの過去1年の最高値は31.40でした。26.47 - 31.40内で株価は大きく変動し、30.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SmartETFs Dividend Builder ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SmartETFs Dividend Builder ETFの株の最低値は？
SmartETFs Dividend Builder ETF(DIVS)の年間最安値は26.47でした。現在の30.76や26.47 - 31.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIVSの動きはライブチャートで確認できます。
DIVSの株式分割はいつ行われましたか？
SmartETFs Dividend Builder ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.64、2.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 30.64
- 始値
- 30.80
- 買値
- 30.76
- 買値
- 31.06
- 安値
- 30.76
- 高値
- 30.80
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.39%
- 1ヶ月の変化
- 0.29%
- 6ヶ月の変化
- 5.96%
- 1年の変化
- 2.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8