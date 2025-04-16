クォートセクション
DIVS: SmartETFs Dividend Builder ETF

30.76 USD 0.12 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DIVSの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり30.76の安値と30.80の高値で取引されました。

SmartETFs Dividend Builder ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DIVS News

よくあるご質問

DIVS株の現在の価格は？

SmartETFs Dividend Builder ETFの株価は本日30.76です。0.39%内で取引され、前日の終値は30.64、取引量は3に達しました。DIVSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SmartETFs Dividend Builder ETFの株は配当を出しますか？

SmartETFs Dividend Builder ETFの現在の価格は30.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.33%やUSDにも注目します。DIVSの動きはライブチャートで確認できます。

DIVS株を買う方法は？

SmartETFs Dividend Builder ETFの株は現在30.76で購入可能です。注文は通常30.76または31.06付近で行われ、3や-0.13%が市場の動きを示します。DIVSの最新情報はライブチャートで確認できます。

DIVS株に投資する方法は？

SmartETFs Dividend Builder ETFへの投資では、年間の値幅26.47 - 31.40と現在の30.76を考慮します。注文は多くの場合30.76や31.06で行われる前に、0.29%や5.96%と比較されます。DIVSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SmartETFs Dividend Builder ETFの株の最高値は？

SmartETFs Dividend Builder ETFの過去1年の最高値は31.40でした。26.47 - 31.40内で株価は大きく変動し、30.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SmartETFs Dividend Builder ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SmartETFs Dividend Builder ETFの株の最低値は？

SmartETFs Dividend Builder ETF(DIVS)の年間最安値は26.47でした。現在の30.76や26.47 - 31.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIVSの動きはライブチャートで確認できます。

DIVSの株式分割はいつ行われましたか？

SmartETFs Dividend Builder ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.64、2.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
30.76 30.80
1年のレンジ
26.47 31.40
以前の終値
30.64
始値
30.80
買値
30.76
買値
31.06
安値
30.76
高値
30.80
出来高
3
1日の変化
0.39%
1ヶ月の変化
0.29%
6ヶ月の変化
5.96%
1年の変化
2.33%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8