DIVS: SmartETFs Dividend Builder ETF

30.76 USD 0.12 (0.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DIVS a changé de 0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.76 et à un maximum de 30.80.

Suivez la dynamique SmartETFs Dividend Builder ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DIVS aujourd'hui ?

L'action SmartETFs Dividend Builder ETF est cotée à 30.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.39%, a clôturé hier à 30.64 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de DIVS présente ces mises à jour.

L'action SmartETFs Dividend Builder ETF verse-t-elle des dividendes ?

SmartETFs Dividend Builder ETF est actuellement valorisé à 30.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DIVS.

Comment acheter des actions DIVS ?

Vous pouvez acheter des actions SmartETFs Dividend Builder ETF au cours actuel de 30.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.76 ou de 31.06, le 3 et le -0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DIVS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DIVS ?

Investir dans SmartETFs Dividend Builder ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.47 - 31.40 et le prix actuel 30.76. Beaucoup comparent 0.29% et 5.96% avant de passer des ordres à 30.76 ou 31.06. Consultez le graphique du cours de DIVS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SmartETFs Dividend Builder ETF ?

Le cours le plus élevé de SmartETFs Dividend Builder ETF l'année dernière était 31.40. Au cours de 26.47 - 31.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 30.64 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SmartETFs Dividend Builder ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SmartETFs Dividend Builder ETF ?

Le cours le plus bas de SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) sur l'année a été 26.47. Sa comparaison avec 30.76 et 26.47 - 31.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DIVS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DIVS a-t-elle été divisée ?

SmartETFs Dividend Builder ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 30.64 et 2.33% après les opérations sur titres.

Range quotidien
30.76 30.80
Range Annuel
26.47 31.40
Clôture Précédente
30.64
Ouverture
30.80
Bid
30.76
Ask
31.06
Plus Bas
30.76
Plus Haut
30.80
Volume
3
Changement quotidien
0.39%
Changement Mensuel
0.29%
Changement à 6 Mois
5.96%
Changement Annuel
2.33%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8