DIVS: SmartETFs Dividend Builder ETF

30.76 USD 0.12 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DIVS汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点30.76和高点30.80进行交易。

关注SmartETFs Dividend Builder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DIVS新闻

常见问题解答

DIVS股票今天的价格是多少？

SmartETFs Dividend Builder ETF股票今天的定价为30.76。它在0.39%范围内交易，昨天的收盘价为30.64，交易量达到3。DIVS的实时价格图表显示了这些更新。

SmartETFs Dividend Builder ETF股票是否支付股息？

SmartETFs Dividend Builder ETF目前的价值为30.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.33%和USD。实时查看图表以跟踪DIVS走势。

如何购买DIVS股票？

您可以以30.76的当前价格购买SmartETFs Dividend Builder ETF股票。订单通常设置在30.76或31.06附近，而3和-0.13%显示市场活动。立即关注DIVS的实时图表更新。

如何投资DIVS股票？

投资SmartETFs Dividend Builder ETF需要考虑年度范围26.47 - 31.40和当前价格30.76。许多人在以30.76或31.06下订单之前，会比较0.29%和。实时查看DIVS价格图表，了解每日变化。

SmartETFs Dividend Builder ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SmartETFs Dividend Builder ETF的最高价格是31.40。在26.47 - 31.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SmartETFs Dividend Builder ETF的绩效。

SmartETFs Dividend Builder ETF股票的最低价格是多少？

SmartETFs Dividend Builder ETF（DIVS）的最低价格为26.47。将其与当前的30.76和26.47 - 31.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIVS股票是什么时候拆分的？

SmartETFs Dividend Builder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.64和2.33%中可见。

