Der Wechselkurs von DIVS hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.86 bis zu einem Hoch von 30.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die SmartETFs Dividend Builder ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DIVS heute?

Die Aktie von SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) notiert heute bei 30.86. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.76 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von DIVS zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DIVS Dividenden?

SmartETFs Dividend Builder ETF wird derzeit mit 30.86 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIVS zu verfolgen.

Wie kaufe ich DIVS-Aktien?

Sie können Aktien von SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) zum aktuellen Kurs von 30.86 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.86 oder 31.16 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIVS auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DIVS-Aktien?

Bei einer Investition in SmartETFs Dividend Builder ETF müssen die jährliche Spanne 26.47 - 31.40 und der aktuelle Kurs 30.86 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.62% und 6.30%, bevor sie Orders zu 30.86 oder 31.16 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIVS.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SmartETFs Dividend Builder ETF?

Der höchste Kurs von SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) im vergangenen Jahr lag bei 31.40. Innerhalb von 26.47 - 31.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SmartETFs Dividend Builder ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SmartETFs Dividend Builder ETF?

Der niedrigste Kurs von SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) im Laufe des Jahres betrug 26.47. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.86 und der Spanne 26.47 - 31.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIVS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DIVS statt?

SmartETFs Dividend Builder ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.76 und 2.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
30.86 30.86
Jahresspanne
26.47 31.40
Vorheriger Schlusskurs
30.76
Eröffnung
30.86
Bid
30.86
Ask
31.16
Tief
30.86
Hoch
30.86
Volumen
1
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
0.62%
6-Monatsänderung
6.30%
Jahresänderung
2.66%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8