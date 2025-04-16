- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DIVS: SmartETFs Dividend Builder ETF
El tipo de cambio de DIVS de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.76, mientras que el máximo ha alcanzado 30.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SmartETFs Dividend Builder ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVS News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- 5 Trends To Watch As U.S. Stocks Hit A New High
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tracking Strong Dividend Increase Trends Amid Macro Uncertainty
- Markets Weigh Middle East Risk After U.S. Strikes Iran
- 3 Charts I Am Thinking About
- Why The Iran Situation Is A Valuable Lesson
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Global Leading Indicators, May 2025 - Stabilising?
- Why The World's Economic Forecasters Aren't Panicking Over Tariff Wars
- The Cost Of Resilience In A More Fragmented World
- Gauging The Fear Factor: From Volatility Peaks To Equity Returns
- Navigating The New Tariff Landscape
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DIVS hoy?
SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) se evalúa hoy en 30.76. El instrumento se negocia dentro de 0.39%; el cierre de ayer ha sido 30.64 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DIVS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SmartETFs Dividend Builder ETF?
SmartETFs Dividend Builder ETF se evalúa actualmente en 30.76. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.33% y USD. Monitoree los movimientos de DIVS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DIVS?
Puede comprar acciones de SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) al precio actual de 30.76. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 30.76 o 31.06, mientras que 3 y -0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DIVS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DIVS?
Invertir en SmartETFs Dividend Builder ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.47 - 31.40 y el precio actual 30.76. Muchos comparan 0.29% y 5.96% antes de colocar órdenes en 30.76 o 31.06. Estudie los cambios diarios de precios de DIVS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SmartETFs Dividend Builder ETF?
El precio más alto de SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) en el último año ha sido 31.40. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.47 - 31.40, una comparación con 30.64 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SmartETFs Dividend Builder ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SmartETFs Dividend Builder ETF?
El precio más bajo de SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) para el año ha sido 26.47. La comparación con los actuales 30.76 y 26.47 - 31.40 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DIVS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DIVS?
En el pasado, SmartETFs Dividend Builder ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 30.64 y 2.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 30.64
- Open
- 30.80
- Bid
- 30.76
- Ask
- 31.06
- Low
- 30.76
- High
- 30.80
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.39%
- Cambio mensual
- 0.29%
- Cambio a 6 meses
- 5.96%
- Cambio anual
- 2.33%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8