DIVS: SmartETFs Dividend Builder ETF

30.76 USD 0.12 (0.39%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DIVS de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.76, mientras que el máximo ha alcanzado 30.80.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SmartETFs Dividend Builder ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DIVS hoy?

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) se evalúa hoy en 30.76. El instrumento se negocia dentro de 0.39%; el cierre de ayer ha sido 30.64 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DIVS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SmartETFs Dividend Builder ETF?

SmartETFs Dividend Builder ETF se evalúa actualmente en 30.76. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.33% y USD. Monitoree los movimientos de DIVS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DIVS?

Puede comprar acciones de SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) al precio actual de 30.76. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 30.76 o 31.06, mientras que 3 y -0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DIVS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DIVS?

Invertir en SmartETFs Dividend Builder ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.47 - 31.40 y el precio actual 30.76. Muchos comparan 0.29% y 5.96% antes de colocar órdenes en 30.76 o 31.06. Estudie los cambios diarios de precios de DIVS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SmartETFs Dividend Builder ETF?

El precio más alto de SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) en el último año ha sido 31.40. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.47 - 31.40, una comparación con 30.64 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SmartETFs Dividend Builder ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SmartETFs Dividend Builder ETF?

El precio más bajo de SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) para el año ha sido 26.47. La comparación con los actuales 30.76 y 26.47 - 31.40 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DIVS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DIVS?

En el pasado, SmartETFs Dividend Builder ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 30.64 y 2.33% después de las acciones corporativas.

Rango diario
30.76 30.80
Rango anual
26.47 31.40
Cierres anteriores
30.64
Open
30.80
Bid
30.76
Ask
31.06
Low
30.76
High
30.80
Volumen
3
Cambio diario
0.39%
Cambio mensual
0.29%
Cambio a 6 meses
5.96%
Cambio anual
2.33%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8