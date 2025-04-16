- Обзор рынка
DIVS: SmartETFs Dividend Builder ETF
Курс DIVS за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.76, а максимальная — 30.80.
Следите за динамикой SmartETFs Dividend Builder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DIVS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIVS сегодня?
SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) сегодня оценивается на уровне 30.76. Инструмент торгуется в пределах 0.39%, вчерашнее закрытие составило 30.64, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SmartETFs Dividend Builder ETF?
SmartETFs Dividend Builder ETF в настоящее время оценивается в 30.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.33% и USD. Отслеживайте движения DIVS на графике в реальном времени.
Как купить акции DIVS?
Вы можете купить акции SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) по текущей цене 30.76. Ордера обычно размещаются около 30.76 или 31.06, тогда как 3 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIVS?
Инвестирование в SmartETFs Dividend Builder ETF предполагает учет годового диапазона 26.47 - 31.40 и текущей цены 30.76. Многие сравнивают 0.29% и 5.96% перед размещением ордеров на 30.76 или 31.06. Изучайте ежедневные изменения цены DIVS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SmartETFs Dividend Builder ETF?
Самая высокая цена SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) за последний год составила 31.40. Акции заметно колебались в пределах 26.47 - 31.40, сравнение с 30.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SmartETFs Dividend Builder ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SmartETFs Dividend Builder ETF?
Самая низкая цена SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) за год составила 26.47. Сравнение с текущими 30.76 и 26.47 - 31.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIVS?
В прошлом SmartETFs Dividend Builder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.64 и 2.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.64
- Open
- 30.80
- Bid
- 30.76
- Ask
- 31.06
- Low
- 30.76
- High
- 30.80
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 5.96%
- Годовое изменение
- 2.33%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8