DIVS: SmartETFs Dividend Builder ETF

30.76 USD 0.12 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIVS за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.76, а максимальная — 30.80.

Следите за динамикой SmartETFs Dividend Builder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIVS сегодня?

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) сегодня оценивается на уровне 30.76. Инструмент торгуется в пределах 0.39%, вчерашнее закрытие составило 30.64, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SmartETFs Dividend Builder ETF?

SmartETFs Dividend Builder ETF в настоящее время оценивается в 30.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.33% и USD. Отслеживайте движения DIVS на графике в реальном времени.

Как купить акции DIVS?

Вы можете купить акции SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) по текущей цене 30.76. Ордера обычно размещаются около 30.76 или 31.06, тогда как 3 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIVS?

Инвестирование в SmartETFs Dividend Builder ETF предполагает учет годового диапазона 26.47 - 31.40 и текущей цены 30.76. Многие сравнивают 0.29% и 5.96% перед размещением ордеров на 30.76 или 31.06. Изучайте ежедневные изменения цены DIVS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SmartETFs Dividend Builder ETF?

Самая высокая цена SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) за последний год составила 31.40. Акции заметно колебались в пределах 26.47 - 31.40, сравнение с 30.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SmartETFs Dividend Builder ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SmartETFs Dividend Builder ETF?

Самая низкая цена SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) за год составила 26.47. Сравнение с текущими 30.76 и 26.47 - 31.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIVS?

В прошлом SmartETFs Dividend Builder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.64 и 2.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.76 30.80
Годовой диапазон
26.47 31.40
Предыдущее закрытие
30.64
Open
30.80
Bid
30.76
Ask
31.06
Low
30.76
High
30.80
Объем
3
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
5.96%
Годовое изменение
2.33%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8