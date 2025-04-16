- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DIVS: SmartETFs Dividend Builder ETF
Il tasso di cambio DIVS ha avuto una variazione del 0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.76 e ad un massimo di 30.80.
Segui le dinamiche di SmartETFs Dividend Builder ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVS News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- 5 Trends To Watch As U.S. Stocks Hit A New High
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tracking Strong Dividend Increase Trends Amid Macro Uncertainty
- Markets Weigh Middle East Risk After U.S. Strikes Iran
- 3 Charts I Am Thinking About
- Why The Iran Situation Is A Valuable Lesson
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Global Leading Indicators, May 2025 - Stabilising?
- Why The World's Economic Forecasters Aren't Panicking Over Tariff Wars
- The Cost Of Resilience In A More Fragmented World
- Gauging The Fear Factor: From Volatility Peaks To Equity Returns
- Navigating The New Tariff Landscape
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DIVS oggi?
Oggi le azioni SmartETFs Dividend Builder ETF sono prezzate a 30.76. Viene scambiato all'interno di 0.39%, la chiusura di ieri è stata 30.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIVS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SmartETFs Dividend Builder ETF pagano dividendi?
SmartETFs Dividend Builder ETF è attualmente valutato a 30.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIVS.
Come acquistare azioni DIVS?
Puoi acquistare azioni SmartETFs Dividend Builder ETF al prezzo attuale di 30.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.76 o 31.06, mentre 3 e -0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIVS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DIVS?
Investire in SmartETFs Dividend Builder ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.47 - 31.40 e il prezzo attuale 30.76. Molti confrontano 0.29% e 5.96% prima di effettuare ordini su 30.76 o 31.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIVS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SmartETFs Dividend Builder ETF?
Il prezzo massimo di SmartETFs Dividend Builder ETF nell'ultimo anno è stato 31.40. All'interno di 26.47 - 31.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SmartETFs Dividend Builder ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SmartETFs Dividend Builder ETF?
Il prezzo più basso di SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) nel corso dell'anno è stato 26.47. Confrontandolo con gli attuali 30.76 e 26.47 - 31.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIVS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIVS?
SmartETFs Dividend Builder ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.64 e 2.33%.
- Chiusura Precedente
- 30.64
- Apertura
- 30.80
- Bid
- 30.76
- Ask
- 31.06
- Minimo
- 30.76
- Massimo
- 30.80
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.39%
- Variazione Mensile
- 0.29%
- Variazione Semestrale
- 5.96%
- Variazione Annuale
- 2.33%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8