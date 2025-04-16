QuotazioniSezioni
30.76 USD 0.12 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DIVS ha avuto una variazione del 0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.76 e ad un massimo di 30.80.

Segui le dinamiche di SmartETFs Dividend Builder ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DIVS oggi?

Oggi le azioni SmartETFs Dividend Builder ETF sono prezzate a 30.76. Viene scambiato all'interno di 0.39%, la chiusura di ieri è stata 30.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIVS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SmartETFs Dividend Builder ETF pagano dividendi?

SmartETFs Dividend Builder ETF è attualmente valutato a 30.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIVS.

Come acquistare azioni DIVS?

Puoi acquistare azioni SmartETFs Dividend Builder ETF al prezzo attuale di 30.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.76 o 31.06, mentre 3 e -0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIVS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DIVS?

Investire in SmartETFs Dividend Builder ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.47 - 31.40 e il prezzo attuale 30.76. Molti confrontano 0.29% e 5.96% prima di effettuare ordini su 30.76 o 31.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIVS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SmartETFs Dividend Builder ETF?

Il prezzo massimo di SmartETFs Dividend Builder ETF nell'ultimo anno è stato 31.40. All'interno di 26.47 - 31.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SmartETFs Dividend Builder ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SmartETFs Dividend Builder ETF?

Il prezzo più basso di SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) nel corso dell'anno è stato 26.47. Confrontandolo con gli attuali 30.76 e 26.47 - 31.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIVS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIVS?

SmartETFs Dividend Builder ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.64 e 2.33%.

Intervallo Giornaliero
30.76 30.80
Intervallo Annuale
26.47 31.40
Chiusura Precedente
30.64
Apertura
30.80
Bid
30.76
Ask
31.06
Minimo
30.76
Massimo
30.80
Volume
3
Variazione giornaliera
0.39%
Variazione Mensile
0.29%
Variazione Semestrale
5.96%
Variazione Annuale
2.33%
