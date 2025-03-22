- Visão do mercado
DHY: Credit Suisse High Yield Bond Fund
A taxa do DHY para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.07 e o mais alto foi 2.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Credit Suisse High Yield Bond Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DHY Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DHY hoje?
Hoje Credit Suisse High Yield Bond Fund (DHY) está avaliado em 2.09. O instrumento é negociado dentro de 2.07 - 2.09, o fechamento de ontem foi 2.08, e o volume de negociação atingiu 137. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DHY em tempo real.
As ações de Credit Suisse High Yield Bond Fund pagam dividendos?
Atualmente Credit Suisse High Yield Bond Fund está avaliado em 2.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.69% e USD. Monitore os movimentos de DHY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DHY?
Você pode comprar ações de Credit Suisse High Yield Bond Fund (DHY) pelo preço atual 2.09. Ordens geralmente são executadas perto de 2.09 ou 2.39, enquanto 137 e 0.97% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DHY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DHY?
Investir em Credit Suisse High Yield Bond Fund envolve considerar a faixa anual 1.82 - 2.25 e o preço atual 2.09. Muitos comparam 0.48% e 2.45% antes de enviar ordens em 2.09 ou 2.39. Estude as mudanças diárias de preço de DHY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND?
O maior preço de CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) no último ano foi 2.25. As ações oscilaram bastante dentro de 1.82 - 2.25, e a comparação com 2.08 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Credit Suisse High Yield Bond Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND?
O menor preço de CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) no ano foi 1.82. A comparação com o preço atual 2.09 e 1.82 - 2.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DHY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DHY?
No passado Credit Suisse High Yield Bond Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.08 e -3.69% após os eventos corporativos.
