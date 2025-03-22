CotationsSections
Devises / DHY
DHY: Credit Suisse High Yield Bond Fund

2.09 USD 0.01 (0.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DHY a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.07 et à un maximum de 2.09.

Suivez la dynamique Credit Suisse High Yield Bond Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DHY aujourd'hui ?

L'action Credit Suisse High Yield Bond Fund est cotée à 2.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.07 - 2.09, a clôturé hier à 2.08 et son volume d'échange a atteint 137. Le graphique en temps réel du cours de DHY présente ces mises à jour.

L'action Credit Suisse High Yield Bond Fund verse-t-elle des dividendes ?

Credit Suisse High Yield Bond Fund est actuellement valorisé à 2.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DHY.

Comment acheter des actions DHY ?

Vous pouvez acheter des actions Credit Suisse High Yield Bond Fund au cours actuel de 2.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.09 ou de 2.39, le 137 et le 0.97% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DHY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DHY ?

Investir dans Credit Suisse High Yield Bond Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.82 - 2.25 et le prix actuel 2.09. Beaucoup comparent 0.48% et 2.45% avant de passer des ordres à 2.09 ou 2.39. Consultez le graphique du cours de DHY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND ?

Le cours le plus élevé de CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND l'année dernière était 2.25. Au cours de 1.82 - 2.25, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.08 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Credit Suisse High Yield Bond Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND ?

Le cours le plus bas de CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) sur l'année a été 1.82. Sa comparaison avec 2.09 et 1.82 - 2.25 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DHY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DHY a-t-elle été divisée ?

Credit Suisse High Yield Bond Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.08 et -3.69% après les opérations sur titres.

Range quotidien
2.07 2.09
Range Annuel
1.82 2.25
Clôture Précédente
2.08
Ouverture
2.07
Bid
2.09
Ask
2.39
Plus Bas
2.07
Plus Haut
2.09
Volume
137
Changement quotidien
0.48%
Changement Mensuel
0.48%
Changement à 6 Mois
2.45%
Changement Annuel
-3.69%
30 octobre, jeudi
12:30
USD
GDP q/q
Act
Fcst
3.1%
Prev
3.8%
12:30
USD
PCE réel t/t
Act
Fcst
2.3%
Prev
2.5%
12:30
USD
PIB Ventes t/t
Act
Fcst
4.6%
Prev
7.5%
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:55
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev