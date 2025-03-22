报价部分
货币 / DHY
DHY: Credit Suisse High Yield Bond Fund

2.09 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DHY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.08和高点2.09进行交易。

DHY新闻

常见问题解答

DHY股票今天的价格是多少？

Credit Suisse High Yield Bond Fund股票今天的定价为2.09。它在2.08 - 2.09范围内交易，昨天的收盘价为2.09，交易量达到86。DHY的实时价格图表显示了这些更新。

Credit Suisse High Yield Bond Fund股票是否支付股息？

Credit Suisse High Yield Bond Fund目前的价值为2.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.69%和USD。实时查看图表以跟踪DHY走势。

如何购买DHY股票？

您可以以2.09的当前价格购买Credit Suisse High Yield Bond Fund股票。订单通常设置在2.09或2.39附近，而86和0.00%显示市场活动。立即关注DHY的实时图表更新。

如何投资DHY股票？

投资Credit Suisse High Yield Bond Fund需要考虑年度范围1.82 - 2.25和当前价格2.09。许多人在以2.09或2.39下订单之前，会比较0.48%和。实时查看DHY价格图表，了解每日变化。

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND的最高价格是2.25。在1.82 - 2.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Credit Suisse High Yield Bond Fund的绩效。

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND股票的最低价格是多少？

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND（DHY）的最低价格为1.82。将其与当前的2.09和1.82 - 2.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DHY股票是什么时候拆分的？

Credit Suisse High Yield Bond Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.09和-3.69%中可见。

日范围
2.08 2.09
年范围
1.82 2.25
前一天收盘价
2.09
开盘价
2.09
卖价
2.09
买价
2.39
最低价
2.08
最高价
2.09
交易量
86
日变化
0.00%
月变化
0.48%
6个月变化
2.45%
年变化
-3.69%
