クォートセクション
通貨 / DHY
株に戻る

DHY: Credit Suisse High Yield Bond Fund

2.09 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DHYの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり2.08の安値と2.09の高値で取引されました。

Credit Suisse High Yield Bond Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DHY News

よくあるご質問

DHY株の現在の価格は？

Credit Suisse High Yield Bond Fundの株価は本日2.09です。2.08 - 2.09内で取引され、前日の終値は2.09、取引量は86に達しました。DHYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Credit Suisse High Yield Bond Fundの株は配当を出しますか？

Credit Suisse High Yield Bond Fundの現在の価格は2.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.69%やUSDにも注目します。DHYの動きはライブチャートで確認できます。

DHY株を買う方法は？

Credit Suisse High Yield Bond Fundの株は現在2.09で購入可能です。注文は通常2.09または2.39付近で行われ、86や0.00%が市場の動きを示します。DHYの最新情報はライブチャートで確認できます。

DHY株に投資する方法は？

Credit Suisse High Yield Bond Fundへの投資では、年間の値幅1.82 - 2.25と現在の2.09を考慮します。注文は多くの場合2.09や2.39で行われる前に、0.48%や2.45%と比較されます。DHYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUNDの株の最高値は？

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUNDの過去1年の最高値は2.25でした。1.82 - 2.25内で株価は大きく変動し、2.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Credit Suisse High Yield Bond Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUNDの株の最低値は？

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND(DHY)の年間最安値は1.82でした。現在の2.09や1.82 - 2.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DHYの動きはライブチャートで確認できます。

DHYの株式分割はいつ行われましたか？

Credit Suisse High Yield Bond Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.09、-3.69%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
2.08 2.09
1年のレンジ
1.82 2.25
以前の終値
2.09
始値
2.09
買値
2.09
買値
2.39
安値
2.08
高値
2.09
出来高
86
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.48%
6ヶ月の変化
2.45%
1年の変化
-3.69%
31 10月, 金曜日
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.2%
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.9%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.3%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.7%
12:30
USD
個人消費前月比
実際
期待
0.3%
0.6%
12:30
USD
雇用コスト指数前期比
実際
期待
0.9%
0.9%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
420
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
550
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待