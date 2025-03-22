Credit Suisse High Yield Bond Fundの現在の価格は2.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.69%やUSDにも注目します。DHYの動きはライブチャートで確認できます。

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUNDの株の最低値は？

