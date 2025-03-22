DHY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Credit Suisse High Yield Bond Fund hisse senedi 2.09 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 2.07 - 2.09 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 2.08 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 137 değerine ulaştı. DHY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Credit Suisse High Yield Bond Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? Credit Suisse High Yield Bond Fund hisse senedi şu anda 2.09 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.69% ve USD değerlerini izler. DHY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

DHY hisse senedi nasıl alınır? Credit Suisse High Yield Bond Fund hisselerini şu anki 2.09 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 2.09 ve Ask 2.39 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 137 ve günlük değişim oranı 0.97% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte DHY fiyat hareketlerini takip edin.

DHY hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Credit Suisse High Yield Bond Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1.82 - 2.25 ve mevcut fiyatı 2.09 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 2.09 veya Ask 2.39 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.48% ve 6 aylık değişim oranı 2.45% değerlerini karşılaştırır. DHY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND hisse senedi yıllık olarak 2.25 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1.82 - 2.25). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 2.08 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Credit Suisse High Yield Bond Fund performansını takip edin.

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1.82 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 2.09 ve hareket ettiği yıllık aralık 1.82 - 2.25 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki DHY fiyat hareketlerini izleyin.