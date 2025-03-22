KotasyonBölümler
Dövizler / DHY
Geri dön - Hisse senetleri

DHY: Credit Suisse High Yield Bond Fund

2.09 USD 0.01 (0.48%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DHY fiyatı bugün 0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.07 ve Yüksek fiyatı olarak 2.09 aralığında işlem gördü.

Credit Suisse High Yield Bond Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DHY haberleri

Sıkça sorulan sorular

DHY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Credit Suisse High Yield Bond Fund hisse senedi 2.09 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 2.07 - 2.09 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 2.08 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 137 değerine ulaştı. DHY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Credit Suisse High Yield Bond Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?

Credit Suisse High Yield Bond Fund hisse senedi şu anda 2.09 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.69% ve USD değerlerini izler. DHY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

DHY hisse senedi nasıl alınır?

Credit Suisse High Yield Bond Fund hisselerini şu anki 2.09 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 2.09 ve Ask 2.39 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 137 ve günlük değişim oranı 0.97% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte DHY fiyat hareketlerini takip edin.

DHY hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Credit Suisse High Yield Bond Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1.82 - 2.25 ve mevcut fiyatı 2.09 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 2.09 veya Ask 2.39 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.48% ve 6 aylık değişim oranı 2.45% değerlerini karşılaştırır. DHY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND hisse senedi yıllık olarak 2.25 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1.82 - 2.25). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 2.08 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Credit Suisse High Yield Bond Fund performansını takip edin.

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1.82 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 2.09 ve hareket ettiği yıllık aralık 1.82 - 2.25 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki DHY fiyat hareketlerini izleyin.

DHY hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Credit Suisse High Yield Bond Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 2.08 ve yıllık değişim oranı -3.69% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
2.07 2.09
Yıllık aralık
1.82 2.25
Önceki kapanış
2.08
Açılış
2.07
Satış
2.09
Alış
2.39
Düşük
2.07
Yüksek
2.09
Hacim
137
Günlük değişim
0.48%
Aylık değişim
0.48%
6 aylık değişim
2.45%
Yıllık değişim
-3.69%
30 Ekim, Perşembe
12:30
USD
GSYİH (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
3.1%
Önceki
3.8%
12:30
USD
Reel PCE (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
2.3%
Önceki
2.5%
12:30
USD
GDP Satışları (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
4.6%
Önceki
7.5%
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:55
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki