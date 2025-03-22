CotizacionesSecciones
DHY: Credit Suisse High Yield Bond Fund

2.09 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DHY de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.08, mientras que el máximo ha alcanzado 2.09.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Credit Suisse High Yield Bond Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DHY hoy?

Credit Suisse High Yield Bond Fund (DHY) se evalúa hoy en 2.09. El instrumento se negocia dentro de 2.08 - 2.09; el cierre de ayer ha sido 2.09 y el volumen comercial ha alcanzado 86. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DHY en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Credit Suisse High Yield Bond Fund?

Credit Suisse High Yield Bond Fund se evalúa actualmente en 2.09. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.69% y USD. Monitoree los movimientos de DHY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DHY?

Puede comprar acciones de Credit Suisse High Yield Bond Fund (DHY) al precio actual de 2.09. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.09 o 2.39, mientras que 86 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DHY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DHY?

Invertir en Credit Suisse High Yield Bond Fund implica tener en cuenta el rango anual 1.82 - 2.25 y el precio actual 2.09. Muchos comparan 0.48% y 2.45% antes de colocar órdenes en 2.09 o 2.39. Estudie los cambios diarios de precios de DHY en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND?

El precio más alto de CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) en el último año ha sido 2.25. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.82 - 2.25, una comparación con 2.09 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Credit Suisse High Yield Bond Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND?

El precio más bajo de CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) para el año ha sido 1.82. La comparación con los actuales 2.09 y 1.82 - 2.25 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DHY en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DHY?

En el pasado, Credit Suisse High Yield Bond Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.09 y -3.69% después de las acciones corporativas.

Rango diario
2.08 2.09
Rango anual
1.82 2.25
Cierres anteriores
2.09
Open
2.09
Bid
2.09
Ask
2.39
Low
2.08
High
2.09
Volumen
86
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
0.48%
Cambio a 6 meses
2.45%
Cambio anual
-3.69%
31 octubre, viernes
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.2%
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.9%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.3%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.7%
12:30
USD
Gastos de las Personas Físicas m/m
Act.
Pronós.
0.3%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Índice de Coste del Empleo t/t
Act.
Pronós.
0.9%
Prev.
0.9%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
420
17:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
550
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.