DHY: Credit Suisse High Yield Bond Fund

2.09 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DHY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.08, а максимальная — 2.09.

Следите за динамикой Credit Suisse High Yield Bond Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости DHY

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DHY сегодня?

Credit Suisse High Yield Bond Fund (DHY) сегодня оценивается на уровне 2.09. Инструмент торгуется в пределах 2.08 - 2.09, вчерашнее закрытие составило 2.09, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Credit Suisse High Yield Bond Fund?

Credit Suisse High Yield Bond Fund в настоящее время оценивается в 2.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.69% и USD. Отслеживайте движения DHY на графике в реальном времени.

Как купить акции DHY?

Вы можете купить акции Credit Suisse High Yield Bond Fund (DHY) по текущей цене 2.09. Ордера обычно размещаются около 2.09 или 2.39, тогда как 86 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DHY?

Инвестирование в Credit Suisse High Yield Bond Fund предполагает учет годового диапазона 1.82 - 2.25 и текущей цены 2.09. Многие сравнивают 0.48% и 2.45% перед размещением ордеров на 2.09 или 2.39. Изучайте ежедневные изменения цены DHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND?

Самая высокая цена CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) за последний год составила 2.25. Акции заметно колебались в пределах 1.82 - 2.25, сравнение с 2.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Credit Suisse High Yield Bond Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND?

Самая низкая цена CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) за год составила 1.82. Сравнение с текущими 2.09 и 1.82 - 2.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DHY?

В прошлом Credit Suisse High Yield Bond Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.09 и -3.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.08 2.09
Годовой диапазон
1.82 2.25
Предыдущее закрытие
2.09
Open
2.09
Bid
2.09
Ask
2.39
Low
2.08
High
2.09
Объем
86
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.48%
6-месячное изменение
2.45%
Годовое изменение
-3.69%
