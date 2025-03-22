- Panoramica
DHY: Credit Suisse High Yield Bond Fund
Il tasso di cambio DHY ha avuto una variazione del 0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.07 e ad un massimo di 2.09.
Segui le dinamiche di Credit Suisse High Yield Bond Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DHY News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DHY oggi?
Oggi le azioni Credit Suisse High Yield Bond Fund sono prezzate a 2.09. Viene scambiato all'interno di 2.07 - 2.09, la chiusura di ieri è stata 2.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 137. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DHY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Credit Suisse High Yield Bond Fund pagano dividendi?
Credit Suisse High Yield Bond Fund è attualmente valutato a 2.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DHY.
Come acquistare azioni DHY?
Puoi acquistare azioni Credit Suisse High Yield Bond Fund al prezzo attuale di 2.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.09 o 2.39, mentre 137 e 0.97% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DHY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DHY?
Investire in Credit Suisse High Yield Bond Fund implica considerare l'intervallo annuale 1.82 - 2.25 e il prezzo attuale 2.09. Molti confrontano 0.48% e 2.45% prima di effettuare ordini su 2.09 o 2.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DHY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND?
Il prezzo massimo di CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND nell'ultimo anno è stato 2.25. All'interno di 1.82 - 2.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Credit Suisse High Yield Bond Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND?
Il prezzo più basso di CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) nel corso dell'anno è stato 1.82. Confrontandolo con gli attuali 2.09 e 1.82 - 2.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DHY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DHY?
Credit Suisse High Yield Bond Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.08 e -3.69%.
- Chiusura Precedente
- 2.08
- Apertura
- 2.07
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Minimo
- 2.07
- Massimo
- 2.09
- Volume
- 137
- Variazione giornaliera
- 0.48%
- Variazione Mensile
- 0.48%
- Variazione Semestrale
- 2.45%
- Variazione Annuale
- -3.69%
