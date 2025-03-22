- Übersicht
DHY: Credit Suisse High Yield Bond Fund
Der Wechselkurs von DHY hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.08 bis zu einem Hoch von 2.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Credit Suisse High Yield Bond Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DHY heute?
Die Aktie von Credit Suisse High Yield Bond Fund (DHY) notiert heute bei 2.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.08 - 2.09 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.09 und das Handelsvolumen erreichte 86. Das Live-Chart von DHY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DHY Dividenden?
Credit Suisse High Yield Bond Fund wird derzeit mit 2.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DHY zu verfolgen.
Wie kaufe ich DHY-Aktien?
Sie können Aktien von Credit Suisse High Yield Bond Fund (DHY) zum aktuellen Kurs von 2.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.09 oder 2.39 platziert, während 86 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DHY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DHY-Aktien?
Bei einer Investition in Credit Suisse High Yield Bond Fund müssen die jährliche Spanne 1.82 - 2.25 und der aktuelle Kurs 2.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.48% und 2.45%, bevor sie Orders zu 2.09 oder 2.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DHY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND?
Der höchste Kurs von CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) im vergangenen Jahr lag bei 2.25. Innerhalb von 1.82 - 2.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Credit Suisse High Yield Bond Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND?
Der niedrigste Kurs von CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND (DHY) im Laufe des Jahres betrug 1.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.09 und der Spanne 1.82 - 2.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DHY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DHY statt?
Credit Suisse High Yield Bond Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.09 und -3.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.09
- Eröffnung
- 2.09
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Tief
- 2.08
- Hoch
- 2.09
- Volumen
- 86
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- 2.45%
- Jahresänderung
- -3.69%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.9%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.7%
- Akt
-
- Erw
- 0.3%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 420
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 550
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh