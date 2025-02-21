- Visão do mercado
DGIN: VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF
A taxa do DGIN para hoje mudou para -0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.05 e o mais alto foi 40.14.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DGIN Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DGIN hoje?
Hoje VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF (DGIN) está avaliado em 40.08. O instrumento é negociado dentro de -0.69%, o fechamento de ontem foi 40.36, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DGIN em tempo real.
As ações de VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF está avaliado em 40.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.85% e USD. Monitore os movimentos de DGIN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DGIN?
Você pode comprar ações de VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF (DGIN) pelo preço atual 40.08. Ordens geralmente são executadas perto de 40.08 ou 40.38, enquanto 4 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DGIN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DGIN?
Investir em VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF envolve considerar a faixa anual 35.10 - 46.63 e o preço atual 40.08. Muitos comparam -2.39% e 3.78% antes de enviar ordens em 40.08 ou 40.38. Estude as mudanças diárias de preço de DGIN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck Digital India ETF?
O maior preço de VanEck Digital India ETF (DGIN) no último ano foi 46.63. As ações oscilaram bastante dentro de 35.10 - 46.63, e a comparação com 40.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Digital India ETF?
O menor preço de VanEck Digital India ETF (DGIN) no ano foi 35.10. A comparação com o preço atual 40.08 e 35.10 - 46.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DGIN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DGIN?
No passado VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.36 e -10.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.36
- Open
- 40.14
- Bid
- 40.08
- Ask
- 40.38
- Low
- 40.05
- High
- 40.14
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.69%
- Mudança mensal
- -2.39%
- Mudança de 6 meses
- 3.78%
- Mudança anual
- -10.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8