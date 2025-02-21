- Panorámica
DGIN: VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF
El tipo de cambio de DGIN de hoy ha cambiado un -0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.05, mientras que el máximo ha alcanzado 40.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DGIN hoy?
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF (DGIN) se evalúa hoy en 40.08. El instrumento se negocia dentro de -0.69%; el cierre de ayer ha sido 40.36 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DGIN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF?
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF se evalúa actualmente en 40.08. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -10.85% y USD. Monitoree los movimientos de DGIN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DGIN?
Puede comprar acciones de VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF (DGIN) al precio actual de 40.08. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 40.08 o 40.38, mientras que 4 y -0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DGIN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DGIN?
Invertir en VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF implica tener en cuenta el rango anual 35.10 - 46.63 y el precio actual 40.08. Muchos comparan -2.39% y 3.78% antes de colocar órdenes en 40.08 o 40.38. Estudie los cambios diarios de precios de DGIN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Digital India ETF?
El precio más alto de VanEck Digital India ETF (DGIN) en el último año ha sido 46.63. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.10 - 46.63, una comparación con 40.36 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Digital India ETF?
El precio más bajo de VanEck Digital India ETF (DGIN) para el año ha sido 35.10. La comparación con los actuales 40.08 y 35.10 - 46.63 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DGIN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DGIN?
En el pasado, VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 40.36 y -10.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 40.36
- Open
- 40.14
- Bid
- 40.08
- Ask
- 40.38
- Low
- 40.05
- High
- 40.14
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.69%
- Cambio mensual
- -2.39%
- Cambio a 6 meses
- 3.78%
- Cambio anual
- -10.85%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8