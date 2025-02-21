- Übersicht
DGIN: VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF
Der Wechselkurs von DGIN hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.84 bis zu einem Hoch von 39.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGIN News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DGIN heute?
Die Aktie von VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF (DGIN) notiert heute bei 39.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.60% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.08 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von DGIN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DGIN Dividenden?
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF wird derzeit mit 39.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -11.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DGIN zu verfolgen.
Wie kaufe ich DGIN-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF (DGIN) zum aktuellen Kurs von 39.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.84 oder 40.14 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DGIN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DGIN-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF müssen die jährliche Spanne 35.10 - 46.63 und der aktuelle Kurs 39.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.97% und 3.16%, bevor sie Orders zu 39.84 oder 40.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DGIN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Digital India ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Digital India ETF (DGIN) im vergangenen Jahr lag bei 46.63. Innerhalb von 35.10 - 46.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Digital India ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Digital India ETF (DGIN) im Laufe des Jahres betrug 35.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.84 und der Spanne 35.10 - 46.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DGIN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DGIN statt?
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.08 und -11.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.08
- Eröffnung
- 39.84
- Bid
- 39.84
- Ask
- 40.14
- Tief
- 39.84
- Hoch
- 39.84
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- -2.97%
- 6-Monatsänderung
- 3.16%
- Jahresänderung
- -11.39%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8