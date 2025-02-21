DGIN股票今天的价格是多少？ VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF股票今天的定价为40.08。它在-0.69%范围内交易，昨天的收盘价为40.36，交易量达到4。DGIN的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF股票是否支付股息？ VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF目前的价值为40.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.85%和USD。实时查看图表以跟踪DGIN走势。

如何购买DGIN股票？ 您可以以40.08的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF股票。订单通常设置在40.08或40.38附近，而4和-0.15%显示市场活动。立即关注DGIN的实时图表更新。

如何投资DGIN股票？ 投资VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF需要考虑年度范围35.10 - 46.63和当前价格40.08。许多人在以40.08或40.38下订单之前，会比较-2.39%和。实时查看DGIN价格图表，了解每日变化。

VanEck Digital India ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，VanEck Digital India ETF的最高价格是46.63。在35.10 - 46.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF的绩效。

VanEck Digital India ETF股票的最低价格是多少？ VanEck Digital India ETF（DGIN）的最低价格为35.10。将其与当前的40.08和35.10 - 46.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。