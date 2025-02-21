DGIN: VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF
今日DGIN汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点40.05和高点40.14进行交易。
关注VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DGIN新闻
常见问题解答
DGIN股票今天的价格是多少？
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF股票今天的定价为40.08。它在-0.69%范围内交易，昨天的收盘价为40.36，交易量达到4。DGIN的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF股票是否支付股息？
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF目前的价值为40.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.85%和USD。实时查看图表以跟踪DGIN走势。
如何购买DGIN股票？
您可以以40.08的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF股票。订单通常设置在40.08或40.38附近，而4和-0.15%显示市场活动。立即关注DGIN的实时图表更新。
如何投资DGIN股票？
投资VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF需要考虑年度范围35.10 - 46.63和当前价格40.08。许多人在以40.08或40.38下订单之前，会比较-2.39%和。实时查看DGIN价格图表，了解每日变化。
VanEck Digital India ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Digital India ETF的最高价格是46.63。在35.10 - 46.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF的绩效。
VanEck Digital India ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Digital India ETF（DGIN）的最低价格为35.10。将其与当前的40.08和35.10 - 46.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DGIN股票是什么时候拆分的？
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.36和-10.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.36
- 开盘价
- 40.14
- 卖价
- 40.08
- 买价
- 40.38
- 最低价
- 40.05
- 最高价
- 40.14
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.69%
- 月变化
- -2.39%
- 6个月变化
- 3.78%
- 年变化
- -10.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8