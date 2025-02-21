报价部分
货币 / DGIN
DGIN: VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF

40.08 USD 0.28 (0.69%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DGIN汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点40.05和高点40.14进行交易。

关注VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DGIN股票今天的价格是多少？

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF股票今天的定价为40.08。它在-0.69%范围内交易，昨天的收盘价为40.36，交易量达到4。DGIN的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF股票是否支付股息？

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF目前的价值为40.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.85%和USD。实时查看图表以跟踪DGIN走势。

如何购买DGIN股票？

您可以以40.08的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF股票。订单通常设置在40.08或40.38附近，而4和-0.15%显示市场活动。立即关注DGIN的实时图表更新。

如何投资DGIN股票？

投资VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF需要考虑年度范围35.10 - 46.63和当前价格40.08。许多人在以40.08或40.38下订单之前，会比较-2.39%和。实时查看DGIN价格图表，了解每日变化。

VanEck Digital India ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Digital India ETF的最高价格是46.63。在35.10 - 46.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF的绩效。

VanEck Digital India ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Digital India ETF（DGIN）的最低价格为35.10。将其与当前的40.08和35.10 - 46.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DGIN股票是什么时候拆分的？

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.36和-10.85%中可见。

日范围
40.05 40.14
年范围
35.10 46.63
前一天收盘价
40.36
开盘价
40.14
卖价
40.08
买价
40.38
最低价
40.05
最高价
40.14
交易量
4
日变化
-0.69%
月变化
-2.39%
6个月变化
3.78%
年变化
-10.85%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8