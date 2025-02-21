CotationsSections
Devises / DGIN
DGIN: VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF

40.08 USD 0.28 (0.69%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DGIN a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.05 et à un maximum de 40.14.

Suivez la dynamique VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DGIN aujourd'hui ?

L'action VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF est cotée à 40.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.69%, a clôturé hier à 40.36 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de DGIN présente ces mises à jour.

L'action VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF verse-t-elle des dividendes ?

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF est actuellement valorisé à 40.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DGIN.

Comment acheter des actions DGIN ?

Vous pouvez acheter des actions VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF au cours actuel de 40.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.08 ou de 40.38, le 4 et le -0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DGIN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DGIN ?

Investir dans VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.10 - 46.63 et le prix actuel 40.08. Beaucoup comparent -2.39% et 3.78% avant de passer des ordres à 40.08 ou 40.38. Consultez le graphique du cours de DGIN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Digital India ETF ?

Le cours le plus élevé de VanEck Digital India ETF l'année dernière était 46.63. Au cours de 35.10 - 46.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.36 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Digital India ETF ?

Le cours le plus bas de VanEck Digital India ETF (DGIN) sur l'année a été 35.10. Sa comparaison avec 40.08 et 35.10 - 46.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DGIN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DGIN a-t-elle été divisée ?

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.36 et -10.85% après les opérations sur titres.

Range quotidien
40.05 40.14
Range Annuel
35.10 46.63
Clôture Précédente
40.36
Ouverture
40.14
Bid
40.08
Ask
40.38
Plus Bas
40.05
Plus Haut
40.14
Volume
4
Changement quotidien
-0.69%
Changement Mensuel
-2.39%
Changement à 6 Mois
3.78%
Changement Annuel
-10.85%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8