- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DGIN: VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF
Le taux de change de DGIN a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.05 et à un maximum de 40.14.
Suivez la dynamique VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGIN Nouvelles
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- From Factory Floor To Autonomous Fleet: The Realignment Of Robotics In 2025
- AI In Investment Management: 5 Lessons From The Front Lines
- How To Protect Your Portfolio From Geopolitical Shocks
- SaltLight Capital Q4 2024 Co-Investor Letter
- The Case For Indian Telecoms
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DGIN aujourd'hui ?
L'action VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF est cotée à 40.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.69%, a clôturé hier à 40.36 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de DGIN présente ces mises à jour.
L'action VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF est actuellement valorisé à 40.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DGIN.
Comment acheter des actions DGIN ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF au cours actuel de 40.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.08 ou de 40.38, le 4 et le -0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DGIN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DGIN ?
Investir dans VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.10 - 46.63 et le prix actuel 40.08. Beaucoup comparent -2.39% et 3.78% avant de passer des ordres à 40.08 ou 40.38. Consultez le graphique du cours de DGIN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Digital India ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck Digital India ETF l'année dernière était 46.63. Au cours de 35.10 - 46.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.36 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Digital India ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck Digital India ETF (DGIN) sur l'année a été 35.10. Sa comparaison avec 40.08 et 35.10 - 46.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DGIN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DGIN a-t-elle été divisée ?
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.36 et -10.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 40.36
- Ouverture
- 40.14
- Bid
- 40.08
- Ask
- 40.38
- Plus Bas
- 40.05
- Plus Haut
- 40.14
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.69%
- Changement Mensuel
- -2.39%
- Changement à 6 Mois
- 3.78%
- Changement Annuel
- -10.85%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8