DGIN: VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF
DGINの今日の為替レートは、-0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり40.05の安値と40.14の高値で取引されました。
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DGIN株の現在の価格は？
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFの株価は本日40.08です。-0.69%内で取引され、前日の終値は40.36、取引量は4に達しました。DGINのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFの株は配当を出しますか？
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFの現在の価格は40.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.85%やUSDにも注目します。DGINの動きはライブチャートで確認できます。
DGIN株を買う方法は？
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFの株は現在40.08で購入可能です。注文は通常40.08または40.38付近で行われ、4や-0.15%が市場の動きを示します。DGINの最新情報はライブチャートで確認できます。
DGIN株に投資する方法は？
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFへの投資では、年間の値幅35.10 - 46.63と現在の40.08を考慮します。注文は多くの場合40.08や40.38で行われる前に、-2.39%や3.78%と比較されます。DGINの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Digital India ETFの株の最高値は？
VanEck Digital India ETFの過去1年の最高値は46.63でした。35.10 - 46.63内で株価は大きく変動し、40.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Digital India ETFの株の最低値は？
VanEck Digital India ETF(DGIN)の年間最安値は35.10でした。現在の40.08や35.10 - 46.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DGINの動きはライブチャートで確認できます。
DGINの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.36、-10.85%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 40.36
- 始値
- 40.14
- 買値
- 40.08
- 買値
- 40.38
- 安値
- 40.05
- 高値
- 40.14
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.69%
- 1ヶ月の変化
- -2.39%
- 6ヶ月の変化
- 3.78%
- 1年の変化
- -10.85%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8