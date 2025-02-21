クォートセクション
通貨 / DGIN
株に戻る

DGIN: VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF

40.08 USD 0.28 (0.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DGINの今日の為替レートは、-0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり40.05の安値と40.14の高値で取引されました。

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DGIN News

よくあるご質問

DGIN株の現在の価格は？

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFの株価は本日40.08です。-0.69%内で取引され、前日の終値は40.36、取引量は4に達しました。DGINのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFの株は配当を出しますか？

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFの現在の価格は40.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.85%やUSDにも注目します。DGINの動きはライブチャートで確認できます。

DGIN株を買う方法は？

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFの株は現在40.08で購入可能です。注文は通常40.08または40.38付近で行われ、4や-0.15%が市場の動きを示します。DGINの最新情報はライブチャートで確認できます。

DGIN株に投資する方法は？

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFへの投資では、年間の値幅35.10 - 46.63と現在の40.08を考慮します。注文は多くの場合40.08や40.38で行われる前に、-2.39%や3.78%と比較されます。DGINの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Digital India ETFの株の最高値は？

VanEck Digital India ETFの過去1年の最高値は46.63でした。35.10 - 46.63内で株価は大きく変動し、40.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Digital India ETFの株の最低値は？

VanEck Digital India ETF(DGIN)の年間最安値は35.10でした。現在の40.08や35.10 - 46.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DGINの動きはライブチャートで確認できます。

DGINの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.36、-10.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
40.05 40.14
1年のレンジ
35.10 46.63
以前の終値
40.36
始値
40.14
買値
40.08
買値
40.38
安値
40.05
高値
40.14
出来高
4
1日の変化
-0.69%
1ヶ月の変化
-2.39%
6ヶ月の変化
3.78%
1年の変化
-10.85%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8