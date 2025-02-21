- Panoramica
DGIN: VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF
Il tasso di cambio DGIN ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.05 e ad un massimo di 40.14.
Segui le dinamiche di VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DGIN News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DGIN oggi?
Oggi le azioni VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF sono prezzate a 40.08. Viene scambiato all'interno di -0.69%, la chiusura di ieri è stata 40.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DGIN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF pagano dividendi?
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF è attualmente valutato a 40.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DGIN.
Come acquistare azioni DGIN?
Puoi acquistare azioni VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF al prezzo attuale di 40.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.08 o 40.38, mentre 4 e -0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DGIN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DGIN?
Investire in VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF implica considerare l'intervallo annuale 35.10 - 46.63 e il prezzo attuale 40.08. Molti confrontano -2.39% e 3.78% prima di effettuare ordini su 40.08 o 40.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DGIN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Digital India ETF?
Il prezzo massimo di VanEck Digital India ETF nell'ultimo anno è stato 46.63. All'interno di 35.10 - 46.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Digital India ETF?
Il prezzo più basso di VanEck Digital India ETF (DGIN) nel corso dell'anno è stato 35.10. Confrontandolo con gli attuali 40.08 e 35.10 - 46.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DGIN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DGIN?
VanEck ETF Trust VanEck Digital India ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.36 e -10.85%.
- Chiusura Precedente
- 40.36
- Apertura
- 40.14
- Bid
- 40.08
- Ask
- 40.38
- Minimo
- 40.05
- Massimo
- 40.14
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.69%
- Variazione Mensile
- -2.39%
- Variazione Semestrale
- 3.78%
- Variazione Annuale
- -10.85%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8