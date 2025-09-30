- Visão do mercado
DFSI: Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability
A taxa do DFSI para hoje mudou para 0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.86 e o mais alto foi 41.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFSI hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability (DFSI) está avaliado em 40.99. O instrumento é negociado dentro de 0.39%, o fechamento de ontem foi 40.83, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFSI em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability está avaliado em 40.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.24% e USD. Monitore os movimentos de DFSI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFSI?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability (DFSI) pelo preço atual 40.99. Ordens geralmente são executadas perto de 40.99 ou 41.29, enquanto 14 e 0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFSI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFSI?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability envolve considerar a faixa anual 31.30 - 41.39 e o preço atual 40.99. Muitos comparam 3.33% e 17.58% antes de enviar ordens em 40.99 ou 41.29. Estude as mudanças diárias de preço de DFSI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
O maior preço de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) no último ano foi 41.39. As ações oscilaram bastante dentro de 31.30 - 41.39, e a comparação com 40.83 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
O menor preço de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) no ano foi 31.30. A comparação com o preço atual 40.99 e 31.30 - 41.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFSI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFSI?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.83 e 15.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.83
- Open
- 40.86
- Bid
- 40.99
- Ask
- 41.29
- Low
- 40.86
- High
- 41.00
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 0.39%
- Mudança mensal
- 3.33%
- Mudança de 6 meses
- 17.58%
- Mudança anual
- 15.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8