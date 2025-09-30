- Обзор рынка
DFSI: Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability
Курс DFSI за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.73, а максимальная — 40.93.
Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFSI сегодня?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability (DFSI) сегодня оценивается на уровне 40.83. Инструмент торгуется в пределах 0.54%, вчерашнее закрытие составило 40.61, а торговый объем достиг 124. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability ?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability в настоящее время оценивается в 40.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.79% и USD. Отслеживайте движения DFSI на графике в реальном времени.
Как купить акции DFSI?
Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability (DFSI) по текущей цене 40.83. Ордера обычно размещаются около 40.83 или 41.13, тогда как 124 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFSI?
Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability предполагает учет годового диапазона 31.30 - 41.39 и текущей цены 40.83. Многие сравнивают 2.92% и 17.13% перед размещением ордеров на 40.83 или 41.13. Изучайте ежедневные изменения цены DFSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
Самая высокая цена Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) за последний год составила 41.39. Акции заметно колебались в пределах 31.30 - 41.39, сравнение с 40.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
Самая низкая цена Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) за год составила 31.30. Сравнение с текущими 40.83 и 31.30 - 41.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFSI?
В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.61 и 14.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.61
- Open
- 40.93
- Bid
- 40.83
- Ask
- 41.13
- Low
- 40.73
- High
- 40.93
- Объем
- 124
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 2.92%
- 6-месячное изменение
- 17.13%
- Годовое изменение
- 14.79%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8