- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DFSI: Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability
Le taux de change de DFSI a changé de 0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.73 et à un maximum de 40.93.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFSI aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability est cotée à 40.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.54%, a clôturé hier à 40.61 et son volume d'échange a atteint 124. Le graphique en temps réel du cours de DFSI présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability est actuellement valorisé à 40.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFSI.
Comment acheter des actions DFSI ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability au cours actuel de 40.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.83 ou de 41.13, le 124 et le -0.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFSI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFSI ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.30 - 41.39 et le prix actuel 40.83. Beaucoup comparent 2.92% et 17.13% avant de passer des ordres à 40.83 ou 41.13. Consultez le graphique du cours de DFSI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional International Sustainability Core 1 ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF l'année dernière était 41.39. Au cours de 31.30 - 41.39, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.61 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional International Sustainability Core 1 ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) sur l'année a été 31.30. Sa comparaison avec 40.83 et 31.30 - 41.39 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFSI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFSI a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.61 et 14.79% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 40.61
- Ouverture
- 40.93
- Bid
- 40.83
- Ask
- 41.13
- Plus Bas
- 40.73
- Plus Haut
- 40.93
- Volume
- 124
- Changement quotidien
- 0.54%
- Changement Mensuel
- 2.92%
- Changement à 6 Mois
- 17.13%
- Changement Annuel
- 14.79%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8