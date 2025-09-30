クォートセクション
DFSI: Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability

40.99 USD 0.16 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFSIの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり40.86の安値と41.00の高値で取引されました。

Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFSI株の現在の価格は？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability の株価は本日40.99です。0.39%内で取引され、前日の終値は40.83、取引量は14に達しました。DFSIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability の株は配当を出しますか？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability の現在の価格は40.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.24%やUSDにも注目します。DFSIの動きはライブチャートで確認できます。

DFSI株を買う方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability の株は現在40.99で購入可能です。注文は通常40.99または41.29付近で行われ、14や0.32%が市場の動きを示します。DFSIの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFSI株に投資する方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability への投資では、年間の値幅31.30 - 41.39と現在の40.99を考慮します。注文は多くの場合40.99や41.29で行われる前に、3.33%や17.58%と比較されます。DFSIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional International Sustainability Core 1 ETFの株の最高値は？

Dimensional International Sustainability Core 1 ETFの過去1年の最高値は41.39でした。31.30 - 41.39内で株価は大きく変動し、40.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional International Sustainability Core 1 ETFの株の最低値は？

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF(DFSI)の年間最安値は31.30でした。現在の40.99や31.30 - 41.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFSIの動きはライブチャートで確認できます。

DFSIの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.83、15.24%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
40.86 41.00
1年のレンジ
31.30 41.39
以前の終値
40.83
始値
40.86
買値
40.99
買値
41.29
安値
40.86
高値
41.00
出来高
14
1日の変化
0.39%
1ヶ月の変化
3.33%
6ヶ月の変化
17.58%
1年の変化
15.24%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8