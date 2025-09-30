- 概要
DFSI: Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability
DFSIの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり40.86の安値と41.00の高値で取引されました。
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DFSI株の現在の価格は？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability の株価は本日40.99です。0.39%内で取引され、前日の終値は40.83、取引量は14に達しました。DFSIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability の株は配当を出しますか？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability の現在の価格は40.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.24%やUSDにも注目します。DFSIの動きはライブチャートで確認できます。
DFSI株を買う方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability の株は現在40.99で購入可能です。注文は通常40.99または41.29付近で行われ、14や0.32%が市場の動きを示します。DFSIの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFSI株に投資する方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability への投資では、年間の値幅31.30 - 41.39と現在の40.99を考慮します。注文は多くの場合40.99や41.29で行われる前に、3.33%や17.58%と比較されます。DFSIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional International Sustainability Core 1 ETFの株の最高値は？
Dimensional International Sustainability Core 1 ETFの過去1年の最高値は41.39でした。31.30 - 41.39内で株価は大きく変動し、40.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional International Sustainability Core 1 ETFの株の最低値は？
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF(DFSI)の年間最安値は31.30でした。現在の40.99や31.30 - 41.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFSIの動きはライブチャートで確認できます。
DFSIの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.83、15.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 40.83
- 始値
- 40.86
- 買値
- 40.99
- 買値
- 41.29
- 安値
- 40.86
- 高値
- 41.00
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.39%
- 1ヶ月の変化
- 3.33%
- 6ヶ月の変化
- 17.58%
- 1年の変化
- 15.24%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8