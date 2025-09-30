- Panorámica
DFSI: Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability
El tipo de cambio de DFSI de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.86, mientras que el máximo ha alcanzado 41.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFSI hoy?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability (DFSI) se evalúa hoy en 40.99. El instrumento se negocia dentro de 0.39%; el cierre de ayer ha sido 40.83 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFSI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability ?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability se evalúa actualmente en 40.99. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 15.24% y USD. Monitoree los movimientos de DFSI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFSI?
Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability (DFSI) al precio actual de 40.99. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 40.99 o 41.29, mientras que 14 y 0.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFSI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFSI?
Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability implica tener en cuenta el rango anual 31.30 - 41.39 y el precio actual 40.99. Muchos comparan 3.33% y 17.58% antes de colocar órdenes en 40.99 o 41.29. Estudie los cambios diarios de precios de DFSI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
El precio más alto de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) en el último año ha sido 41.39. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.30 - 41.39, una comparación con 40.83 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
El precio más bajo de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) para el año ha sido 31.30. La comparación con los actuales 40.99 y 31.30 - 41.39 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFSI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFSI?
En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 40.83 y 15.24% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 40.83
- Open
- 40.86
- Bid
- 40.99
- Ask
- 41.29
- Low
- 40.86
- High
- 41.00
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- 0.39%
- Cambio mensual
- 3.33%
- Cambio a 6 meses
- 17.58%
- Cambio anual
- 15.24%
