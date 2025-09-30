- Übersicht
DFSI: Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability
Der Wechselkurs von DFSI hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.86 bis zu einem Hoch von 41.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFSI heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability (DFSI) notiert heute bei 40.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.37% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.83 und das Handelsvolumen erreichte 48. Das Live-Chart von DFSI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFSI Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability wird derzeit mit 40.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFSI zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFSI-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability (DFSI) zum aktuellen Kurs von 40.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.98 oder 41.28 platziert, während 48 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFSI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFSI-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability müssen die jährliche Spanne 31.30 - 41.39 und der aktuelle Kurs 40.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.30% und 17.56%, bevor sie Orders zu 40.98 oder 41.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFSI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) im vergangenen Jahr lag bei 41.39. Innerhalb von 31.30 - 41.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) im Laufe des Jahres betrug 31.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.98 und der Spanne 31.30 - 41.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFSI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFSI statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.83 und 15.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.83
- Eröffnung
- 40.99
- Bid
- 40.98
- Ask
- 41.28
- Tief
- 40.86
- Hoch
- 41.04
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- 0.37%
- Monatsänderung
- 3.30%
- 6-Monatsänderung
- 17.56%
- Jahresänderung
- 15.21%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8