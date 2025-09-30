DFSI: Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability
今日DFSI汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点40.86和高点41.00进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DFSI股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 股票今天的定价为40.99。它在0.39%范围内交易，昨天的收盘价为40.83，交易量达到14。DFSI的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 目前的价值为40.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.24%和USD。实时查看图表以跟踪DFSI走势。
如何购买DFSI股票？
您可以以40.99的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 股票。订单通常设置在40.99或41.29附近，而14和0.32%显示市场活动。立即关注DFSI的实时图表更新。
如何投资DFSI股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 需要考虑年度范围31.30 - 41.39和当前价格40.99。许多人在以40.99或41.29下订单之前，会比较3.33%和。实时查看DFSI价格图表，了解每日变化。
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional International Sustainability Core 1 ETF的最高价格是41.39。在31.30 - 41.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 的绩效。
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF（DFSI）的最低价格为31.30。将其与当前的40.99和31.30 - 41.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFSI股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.83和15.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.83
- 开盘价
- 40.86
- 卖价
- 40.99
- 买价
- 41.29
- 最低价
- 40.86
- 最高价
- 41.00
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- 3.33%
- 6个月变化
- 17.58%
- 年变化
- 15.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8