DFSI: Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability

40.99 USD 0.16 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFSI汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点40.86和高点41.00进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFSI股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 股票今天的定价为40.99。它在0.39%范围内交易，昨天的收盘价为40.83，交易量达到14。DFSI的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 目前的价值为40.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.24%和USD。实时查看图表以跟踪DFSI走势。

如何购买DFSI股票？

您可以以40.99的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 股票。订单通常设置在40.99或41.29附近，而14和0.32%显示市场活动。立即关注DFSI的实时图表更新。

如何投资DFSI股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 需要考虑年度范围31.30 - 41.39和当前价格40.99。许多人在以40.99或41.29下订单之前，会比较3.33%和。实时查看DFSI价格图表，了解每日变化。

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional International Sustainability Core 1 ETF的最高价格是41.39。在31.30 - 41.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 的绩效。

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF（DFSI）的最低价格为31.30。将其与当前的40.99和31.30 - 41.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFSI股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.83和15.24%中可见。

日范围
40.86 41.00
年范围
31.30 41.39
前一天收盘价
40.83
开盘价
40.86
卖价
40.99
买价
41.29
最低价
40.86
最高价
41.00
交易量
14
日变化
0.39%
月变化
3.33%
6个月变化
17.58%
年变化
15.24%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8