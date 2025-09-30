- Panoramica
DFSI: Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability
Il tasso di cambio DFSI ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.73 e ad un massimo di 40.93.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFSI oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability sono prezzate a 40.83. Viene scambiato all'interno di 0.54%, la chiusura di ieri è stata 40.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 124. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFSI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability è attualmente valutato a 40.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFSI.
Come acquistare azioni DFSI?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability al prezzo attuale di 40.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.83 o 41.13, mentre 124 e -0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFSI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFSI?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability implica considerare l'intervallo annuale 31.30 - 41.39 e il prezzo attuale 40.83. Molti confrontano 2.92% e 17.13% prima di effettuare ordini su 40.83 o 41.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFSI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional International Sustainability Core 1 ETF nell'ultimo anno è stato 41.39. All'interno di 31.30 - 41.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) nel corso dell'anno è stato 31.30. Confrontandolo con gli attuali 40.83 e 31.30 - 41.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFSI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFSI?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Sustainability ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.61 e 14.79%.
- Chiusura Precedente
- 40.61
- Apertura
- 40.93
- Bid
- 40.83
- Ask
- 41.13
- Minimo
- 40.73
- Massimo
- 40.93
- Volume
- 124
- Variazione giornaliera
- 0.54%
- Variazione Mensile
- 2.92%
- Variazione Semestrale
- 17.13%
- Variazione Annuale
- 14.79%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8