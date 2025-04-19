CotaçõesSeções
DFP: Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo

21.51 USD 0.13 (0.60%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DFP para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.49 e o mais alto foi 21.58.

Veja a dinâmica do par de moedas Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DFP Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DFP hoje?

Hoje Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) está avaliado em 21.51. O instrumento é negociado dentro de 21.49 - 21.58, o fechamento de ontem foi 21.64, e o volume de negociação atingiu 48. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFP em tempo real.

As ações de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo pagam dividendos?

Atualmente Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo está avaliado em 21.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.65% e USD. Monitore os movimentos de DFP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DFP?

Você pode comprar ações de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) pelo preço atual 21.51. Ordens geralmente são executadas perto de 21.51 ou 21.81, enquanto 48 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DFP?

Investir em Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo envolve considerar a faixa anual 18.20 - 22.09 e o preço atual 21.51. Muitos comparam -0.65% e 8.04% antes de enviar ordens em 21.51 ou 21.81. Estude as mudanças diárias de preço de DFP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?

O maior preço de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) no último ano foi 22.09. As ações oscilaram bastante dentro de 18.20 - 22.09, e a comparação com 21.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?

O menor preço de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) no ano foi 18.20. A comparação com o preço atual 21.51 e 18.20 - 22.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFP?

No passado Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.64 e 5.65% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.49 21.58
Faixa anual
18.20 22.09
Fechamento anterior
21.64
Open
21.55
Bid
21.51
Ask
21.81
Low
21.49
High
21.58
Volume
48
Mudança diária
-0.60%
Mudança mensal
-0.65%
Mudança de 6 meses
8.04%
Mudança anual
5.65%
