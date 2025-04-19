- Visão do mercado
DFP: Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo
A taxa do DFP para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.49 e o mais alto foi 21.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DFP Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFP hoje?
Hoje Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) está avaliado em 21.51. O instrumento é negociado dentro de 21.49 - 21.58, o fechamento de ontem foi 21.64, e o volume de negociação atingiu 48. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFP em tempo real.
As ações de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo pagam dividendos?
Atualmente Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo está avaliado em 21.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.65% e USD. Monitore os movimentos de DFP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFP?
Você pode comprar ações de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) pelo preço atual 21.51. Ordens geralmente são executadas perto de 21.51 ou 21.81, enquanto 48 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFP?
Investir em Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo envolve considerar a faixa anual 18.20 - 22.09 e o preço atual 21.51. Muitos comparam -0.65% e 8.04% antes de enviar ordens em 21.51 ou 21.81. Estude as mudanças diárias de preço de DFP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?
O maior preço de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) no último ano foi 22.09. As ações oscilaram bastante dentro de 18.20 - 22.09, e a comparação com 21.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?
O menor preço de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) no ano foi 18.20. A comparação com o preço atual 21.51 e 18.20 - 22.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFP?
No passado Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.64 e 5.65% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.64
- Open
- 21.55
- Bid
- 21.51
- Ask
- 21.81
- Low
- 21.49
- High
- 21.58
- Volume
- 48
- Mudança diária
- -0.60%
- Mudança mensal
- -0.65%
- Mudança de 6 meses
- 8.04%
- Mudança anual
- 5.65%