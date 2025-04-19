КотировкиРазделы
DFP: Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo

21.51 USD 0.13 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFP за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.49, а максимальная — 21.58.

Следите за динамикой Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFP сегодня?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) сегодня оценивается на уровне 21.51. Инструмент торгуется в пределах 21.49 - 21.58, вчерашнее закрытие составило 21.64, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo в настоящее время оценивается в 21.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.65% и USD. Отслеживайте движения DFP на графике в реальном времени.

Как купить акции DFP?

Вы можете купить акции Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) по текущей цене 21.51. Ордера обычно размещаются около 21.51 или 21.81, тогда как 48 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFP?

Инвестирование в Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo предполагает учет годового диапазона 18.20 - 22.09 и текущей цены 21.51. Многие сравнивают -0.65% и 8.04% перед размещением ордеров на 21.51 или 21.81. Изучайте ежедневные изменения цены DFP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?

Самая высокая цена Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) за последний год составила 22.09. Акции заметно колебались в пределах 18.20 - 22.09, сравнение с 21.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?

Самая низкая цена Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) за год составила 18.20. Сравнение с текущими 21.51 и 18.20 - 22.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFP?

В прошлом Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.64 и 5.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.49 21.58
Годовой диапазон
18.20 22.09
Предыдущее закрытие
21.64
Open
21.55
Bid
21.51
Ask
21.81
Low
21.49
High
21.58
Объем
48
Дневное изменение
-0.60%
Месячное изменение
-0.65%
6-месячное изменение
8.04%
Годовое изменение
5.65%
