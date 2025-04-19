- Übersicht
DFP: Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo
Der Wechselkurs von DFP hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.49 bis zu einem Hoch von 21.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DFP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFP heute?
Die Aktie von Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) notiert heute bei 21.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 21.49 - 21.58 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.64 und das Handelsvolumen erreichte 48. Das Live-Chart von DFP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFP Dividenden?
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo wird derzeit mit 21.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.65% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFP-Aktien?
Sie können Aktien von Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) zum aktuellen Kurs von 21.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.51 oder 21.81 platziert, während 48 und -0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFP-Aktien?
Bei einer Investition in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo müssen die jährliche Spanne 18.20 - 22.09 und der aktuelle Kurs 21.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.65% und 8.04%, bevor sie Orders zu 21.51 oder 21.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?
Der höchste Kurs von Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) im vergangenen Jahr lag bei 22.09. Innerhalb von 18.20 - 22.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?
Der niedrigste Kurs von Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) im Laufe des Jahres betrug 18.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.51 und der Spanne 18.20 - 22.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFP statt?
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.64 und 5.65% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.64
- Eröffnung
- 21.55
- Bid
- 21.51
- Ask
- 21.81
- Tief
- 21.49
- Hoch
- 21.58
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- -0.65%
- 6-Monatsänderung
- 8.04%
- Jahresänderung
- 5.65%