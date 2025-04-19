クォートセクション
通貨 / DFP
DFP: Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo

21.51 USD 0.13 (0.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFPの今日の為替レートは、-0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり21.49の安値と21.58の高値で取引されました。

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commoダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFP株の現在の価格は？

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commoの株価は本日21.51です。21.49 - 21.58内で取引され、前日の終値は21.64、取引量は48に達しました。DFPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commoの株は配当を出しますか？

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commoの現在の価格は21.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.65%やUSDにも注目します。DFPの動きはライブチャートで確認できます。

DFP株を買う方法は？

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commoの株は現在21.51で購入可能です。注文は通常21.51または21.81付近で行われ、48や-0.19%が市場の動きを示します。DFPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFP株に投資する方法は？

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commoへの投資では、年間の値幅18.20 - 22.09と現在の21.51を考慮します。注文は多くの場合21.51や21.81で行われる前に、-0.65%や8.04%と比較されます。DFPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Incの株の最高値は？

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Incの過去1年の最高値は22.09でした。18.20 - 22.09内で株価は大きく変動し、21.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commoのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Incの株の最低値は？

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc(DFP)の年間最安値は18.20でした。現在の21.51や18.20 - 22.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFPの動きはライブチャートで確認できます。

DFPの株式分割はいつ行われましたか？

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commoは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.64、5.65%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.49 21.58
1年のレンジ
18.20 22.09
以前の終値
21.64
始値
21.55
買値
21.51
買値
21.81
安値
21.49
高値
21.58
出来高
48
1日の変化
-0.60%
1ヶ月の変化
-0.65%
6ヶ月の変化
8.04%
1年の変化
5.65%
