DFP: Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo
El tipo de cambio de DFP de hoy ha cambiado un -0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.49, mientras que el máximo ha alcanzado 21.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DFP News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFP hoy?
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) se evalúa hoy en 21.51. El instrumento se negocia dentro de 21.49 - 21.58; el cierre de ayer ha sido 21.64 y el volumen comercial ha alcanzado 48. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo?
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo se evalúa actualmente en 21.51. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.65% y USD. Monitoree los movimientos de DFP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFP?
Puede comprar acciones de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) al precio actual de 21.51. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.51 o 21.81, mientras que 48 y -0.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFP?
Invertir en Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo implica tener en cuenta el rango anual 18.20 - 22.09 y el precio actual 21.51. Muchos comparan -0.65% y 8.04% antes de colocar órdenes en 21.51 o 21.81. Estudie los cambios diarios de precios de DFP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?
El precio más alto de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) en el último año ha sido 22.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.20 - 22.09, una comparación con 21.64 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?
El precio más bajo de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) para el año ha sido 18.20. La comparación con los actuales 21.51 y 18.20 - 22.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFP?
En el pasado, Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.64 y 5.65% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.64
- Open
- 21.55
- Bid
- 21.51
- Ask
- 21.81
- Low
- 21.49
- High
- 21.58
- Volumen
- 48
- Cambio diario
- -0.60%
- Cambio mensual
- -0.65%
- Cambio a 6 meses
- 8.04%
- Cambio anual
- 5.65%