CotizacionesSecciones
Divisas / DFP
Volver a Acciones

DFP: Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo

21.51 USD 0.13 (0.60%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DFP de hoy ha cambiado un -0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.49, mientras que el máximo ha alcanzado 21.58.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFP News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DFP hoy?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) se evalúa hoy en 21.51. El instrumento se negocia dentro de 21.49 - 21.58; el cierre de ayer ha sido 21.64 y el volumen comercial ha alcanzado 48. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFP en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo se evalúa actualmente en 21.51. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.65% y USD. Monitoree los movimientos de DFP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DFP?

Puede comprar acciones de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo (DFP) al precio actual de 21.51. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.51 o 21.81, mientras que 48 y -0.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DFP?

Invertir en Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo implica tener en cuenta el rango anual 18.20 - 22.09 y el precio actual 21.51. Muchos comparan -0.65% y 8.04% antes de colocar órdenes en 21.51 o 21.81. Estudie los cambios diarios de precios de DFP en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?

El precio más alto de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) en el último año ha sido 22.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.20 - 22.09, una comparación con 21.64 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?

El precio más bajo de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) para el año ha sido 18.20. La comparación con los actuales 21.51 y 18.20 - 22.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFP en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFP?

En el pasado, Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.64 y 5.65% después de las acciones corporativas.

Rango diario
21.49 21.58
Rango anual
18.20 22.09
Cierres anteriores
21.64
Open
21.55
Bid
21.51
Ask
21.81
Low
21.49
High
21.58
Volumen
48
Cambio diario
-0.60%
Cambio mensual
-0.65%
Cambio a 6 meses
8.04%
Cambio anual
5.65%
18 octubre, sábado
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.