DFP: Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo

21.51 USD 0.13 (0.60%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DFP fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.49 ve Yüksek fiyatı olarak 21.58 aralığında işlem gördü.

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

DFP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo hisse senedi 21.51 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 21.49 - 21.58 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 21.64 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 48 değerine ulaştı. DFP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo hisse senedi temettü ödüyor mu?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo hisse senedi şu anda 21.51 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.65% ve USD değerlerini izler. DFP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

DFP hisse senedi nasıl alınır?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo hisselerini şu anki 21.51 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 21.51 ve Ask 21.81 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 48 ve günlük değişim oranı -0.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte DFP fiyat hareketlerini takip edin.

DFP hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 18.20 - 22.09 ve mevcut fiyatı 21.51 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 21.51 veya Ask 21.81 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.65% ve 6 aylık değişim oranı 8.04% değerlerini karşılaştırır. DFP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc hisse senedi yıllık olarak 22.09 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 18.20 - 22.09). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 21.64 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo performansını takip edin.

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 18.20 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 21.51 ve hareket ettiği yıllık aralık 18.20 - 22.09 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki DFP fiyat hareketlerini izleyin.

DFP hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 21.64 ve yıllık değişim oranı 5.65% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
21.49 21.58
Yıllık aralık
18.20 22.09
Önceki kapanış
21.64
Açılış
21.55
Satış
21.51
Alış
21.81
Düşük
21.49
Yüksek
21.58
Hacim
48
Günlük değişim
-0.60%
Aylık değişim
-0.65%
6 aylık değişim
8.04%
Yıllık değişim
5.65%
