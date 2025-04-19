QuotazioniSezioni
DFP: Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo

21.51 USD 0.13 (0.60%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFP ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.49 e ad un massimo di 21.58.

Segui le dinamiche di Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFP oggi?

Oggi le azioni Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo sono prezzate a 21.51. Viene scambiato all'interno di 21.49 - 21.58, la chiusura di ieri è stata 21.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 48. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo pagano dividendi?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo è attualmente valutato a 21.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFP.

Come acquistare azioni DFP?

Puoi acquistare azioni Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo al prezzo attuale di 21.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.51 o 21.81, mentre 48 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFP?

Investire in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo implica considerare l'intervallo annuale 18.20 - 22.09 e il prezzo attuale 21.51. Molti confrontano -0.65% e 8.04% prima di effettuare ordini su 21.51 o 21.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?

Il prezzo massimo di Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc nell'ultimo anno è stato 22.09. All'interno di 18.20 - 22.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc?

Il prezzo più basso di Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) nel corso dell'anno è stato 18.20. Confrontandolo con gli attuali 21.51 e 18.20 - 22.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFP?

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.64 e 5.65%.

Intervallo Giornaliero
21.49 21.58
Intervallo Annuale
18.20 22.09
Chiusura Precedente
21.64
Apertura
21.55
Bid
21.51
Ask
21.81
Minimo
21.49
Massimo
21.58
Volume
48
Variazione giornaliera
-0.60%
Variazione Mensile
-0.65%
Variazione Semestrale
8.04%
Variazione Annuale
5.65%
